Βίντεο από τα άγρια επεισόδια στο Άμστερνταμ - Επιχείρηση διάσωσης από το Ισραήλ

Άμεση αποστολή διάσωσης είναι σε εξέλιξη, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός μετά τα άγρια επεισόδια με στόχο οπαδούς της Μακάμπι στο Άμστερνταμ.

«Η αποστολή θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας φορτηγά αεροσκάφη και θα περιλαμβάνει ιατρικές ομάδες και ομάδες διάσωσης», ανέφεραν οι Ισραηλινοί. Η διάσωση θα συντονιστεί με την ολλανδική κυβέρνηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες μουσουλμάνων είχαν στήσει ενέδρα και επιτέθηκαν στους οπαδούς της Μακάμπι έξω από το γήπεδο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραυματίες. H αστυνομία του διερευνά αναφορές για πιθανή κατάσταση ομηρίας μετά τα επεισόδια, ενώανέφερε ότι ένας αριθμός ατόμων που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι βρέθηκαν. Επίσης, 62 άτομα τέθηκαν υπό αστυνομική κράτηση ενώ πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραυματισμούς μετά τα επεισόδια.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το πρωί της Παρασκευής ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες «ενός πολύ βίαιου περιστατικού» στο Άμστερνταμ και διέταξε να σταλούν εκεί αμέσως δύο αεροσκάφη διάσωσης.

Το υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ προέτρεψε επίσης τους πολίτες του που βρίσκονται στην ολλανδική πόλη να παραμείνουν στα ξενοδοχεία τους, πρόσθεσε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Τα επισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος του ποδοσφαιρικού αγώνα στην Johan Cruyff Arena, στον οποίο ο Άγιαξ Άμστερνταμ νίκησε με 5-0 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Βίντεο που μοιράστηκαν στα social media δείχνουν ισραηλινούς οπαδούς να κατεβάζουν μια παλαιστινιακή σημαία στο κέντρο του Άμστερνταμ χθες το βράδυ. Ακούγονται επίσης συνθήματα κατά των Αράβων.

Ο ισραηλινός υπουργός ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ: «Οι φίλαθλοι που πήγαν να δουν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, αντιμετώπισαν αντισημιτισμό και δέχθηκαν επίθεση με αδιανόητη σκληρότητα μόνο και μόνο λόγω της εβραϊκότητας και της ισραηλινότητας τους».



Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σούφ δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι «παρακολούθησε τα νέα από το Άμστερνταμ με αηδία».

Πρόσθεσε ότι ήταν σε επαφή με τον κ. Νετανιάχου για το περιστατικό και δήλωσε ότι η πόλη είναι πλέον «ήρεμη».

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνολικά 57 άτομα συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την ολλανδική αστυνομία, οι οπαδοί της Μακάμπι είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία Νταμ το απόγευμα πριν από τον αγώνα και περίπου 10 άτομα εκεί συνελήφθησαν για ποινικά αδικήματα, συμπεριλαμβανομένης της διατάραξης δημόσιας τάξης. Την ίδια ώρα, μια προγραμματισμένη διαδήλωση κατά της άφιξης των παικτών της ομάδας του Τελ Αβίβ πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Anton de Komplein, περίπου 15 λεπτά με τα πόδια από την Johan Cruyff Arena. Μέρος αυτής της ομάδας προσπάθησε να φτάσει στο γήπεδο, αλλά εμποδίστηκε από τα ΜΑΤ, τα οποία τους πέταξαν χημικά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Περίπου 30 άτομα συνελήφθησαν στο γήπεδο και γύρω απ' αυτό, οι περισσότεροι από αυτούς για διατάραξη της δημόσιας τάξης και μεταφορά ή άναμμα πυροτεχνημάτων, συνεχίζει η ανακοίνωση. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι οπαδοί έφυγαν από το γήπεδο χωρίς επεισόδια μετά τον αγώνα, αλλά αναφέρθηκαν συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πλήθη να τρέχουν στους δρόμους και έναν άνδρα να ξυλοκοπείται.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να βοηθήσει τους Ισραηλινούς πολίτες να φτάσουν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, είπε ο Σάαρ στον Ολλανδό ομόλογό του Κάσπαρ Βέλντκαμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την Παρασκευή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον καταγγέλλει τις βιαιοπραγίες ως «πογκρόμ». «Αυτά είναι τα αληθινά πρόσωπα των υποστηρικτών της ριζοσπαστικής τρομοκρατίας που πολεμάμε. Ο δυτικός κόσμος πρέπει να ξυπνήσει τώρα!!!», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ.

Mε πληροφορίες από Sky News και Times of Israel