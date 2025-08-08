Εκκενώθηκαν δύο περιοχές - 190 πυροσβέστες και 18 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε εκκένωση οικισμών και να ενισχύουν διαρκώς τις δυνάμεις κατάσβεσης.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00, εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Στις 15:05 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της Δροσιάς και του Χαρβάλου να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών. Ο αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής, Θανάσης Μακροδημήτρης, κάλεσε όσους βρίσκονται κοντά στο μέτωπο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

Ενισχυμένες δυνάμεις πυρόσβεσης

Η Πυροσβεστική έχει διπλασιάσει τις δυνάμεις της, με 190 πυροσβέστες, 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος συνδράμουν 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν εθελοντές και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «Όλυμπος». Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές σε κατοικίες.

Το Φιλοζωικό Σωματείο «Πρόκρις» απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους να μην αφήνουν δεμένα ή μόνα τους τα κατοικίδια, καθώς κινδυνεύουν άμεσα. Παράλληλα, ζήτησε να ειδοποιούνται οι εθελοντές για τυχόν αδέσποτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο στις περιοχές Χαρβάλο, Μανουτσού, Μητροπησί και Σάκκα Αρι.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Η σημερινή μέρα βρίσκει τον κρατικό μηχανισμό σε συναγερμό, καθώς η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται σε κατηγορία κινδύνου 5 (ακραίος κίνδυνος) για εκδήλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, πολύ υψηλός και υψηλός κίνδυνος καταγράφεται σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ και για αύριο Σάββατο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος σε τέσσερις περιφέρειες.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης και η ασφαλής εκκένωση των κατοίκων.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης και τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των σωμάτων ασφαλείας.



