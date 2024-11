Μακάμπι - Άγιαξ: «Το παρακολούθησα με αηδία», γράφει ο Ολλανδός πρωθυπουργός για τα άγρια επεισόδια

Ο ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ σχολίασε τα άγρια επεισόδια στο Άμστερνταμ από οπαδούς της Μακάμπι.

Μετά τη λήξη του αγώνα Άγιαξ - Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League, σημειώθηκαν βίαια επεισόδια εναντίον ισραηλινών φιλάθλων, στο Άμστερνταμ. Με ανάρτηση, ο δήλωσε σήμερα ότι η βία με στόχο ισραηλινούς πολίτες γύρω από ένα ποδοσφαιρικό ματς στο Άμστερνταμ είναι απαράδεκτη και πρόσθεσε πως πρέπει να ασκηθούν διώξεις σε βάρος όλων των δραστών.

«Παρακολούθησα με αηδία τις ειδήσεις από το Άμστερνταμ», έγραψε ο Σχοφ στο X, προσθέτοντας ότι ήρθε σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το επεισόδιο.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου έδωσε εντολή να σταλούν αμέσως στο Άμστερνταμ δύο αεροσκάφη διάσωσης έπειτα από ένα «πολύ βίαιο επεισόδιο» με στόχο ισραηλινούς πολίτες, ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο του, αφού αναφέρθηκαν επιθέσεις που συνδέονται με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα της διοργάνωσης Europa League.

Το ισραηλινό υπουργείο εθνικής ασφαλείας κάλεσε επίσης τους ισραηλινούς πολίτες στην ολλανδική πόλη να παραμείνουν στα δωμάτια των ξενοδοχείων τους μετά τις επιθέσεις, αναφέρεται σε δεύτερη ανακοίνωση που εκδόθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Φίλαθλοι που πήγαν να δουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, αντιμετώπισαν αντισημιτισμό και δέχθηκαν επίθεση αδιανόητης ωμότητας μόνο και μόνο επειδή ήταν εβραίοι και Ισραηλινοί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο ισραηλινός υπουργός Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι 57 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μετά τον αγώνα, στη διάρκεια του οποίου φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να φθάσουν στο γήπεδο Γιόχαν Κρόιφ, παρόλο που οι αρχές της πόλης τους είχαν απαγορεύσει να διαδηλώσουν εκεί. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι φίλαθλοι βγήκαν από το γήπεδο χωρίς επεισόδια, αλλά στη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν διάφορες συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι ετοιμάζονται να αναπτύξουν άμεσα αποστολή διάσωσης σε συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση μετά το ποδοσφαιρικό ματς, στο οποίο ο Άγιαξ Άμστερνταμ νίκησε την Μακάμπι Τελ Αβίβ 5-0.

⚡️BREAKING: Maccabi Tel Aviv hooligans are getting attacked right now in the Netherlands after ignoring the minute of silence for Valencia victims and singing racist chants about extermination of Arabs.



Dutch Moroccans are making them aware that this isn’t Israel. pic.twitter.com/LKJEkgHgLu