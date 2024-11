Επεισόδια στο Άμστερνταμ: Η αντίδραση του ΚΙΣΕ για τις επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών φιλάθλων

Την αποδοκιμασία του για τα βίαια επεισόδια εναντίον οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Άμστερνταμ, εξέφρασε μέσω ανακοίνωσής του, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος (ΚΙΣΕ).

Στην ανακοίνωσή του καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών φιλάθλων στο Άμστερνταμ, ενώ μεταξύ άλλων το ΚΙΣΕ επισημαίνει πως στην «καρδιά» της Ευρώπης, τέτοιες συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να έχουν θέση, καθώς θυμίζουν σκοτεινές εποχές που όλοι θα έπρεπε να μεριμνούν για να μην επαναληφθούν ξανά.

«Ευχόμαστε οι Ισραηλινοί πολίτες που υπέστησαν την επίθεση να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα τους», αναφέρουν αρχικά στην ανακοίνωσή τους.

«Ως σύγχρονα πογκρόμ, στην καρδιά της Ευρώπης, τέτοιες εκδηλώσεις αντισημιτικού μένους φέρνουν στο νου σκοτεινές εποχές που η ανθρωπότητα ολόκληρη θα έπρεπε να μεριμνά για να μην επαναληφθούν. Καθώς αύριο συμπληρώνονται 86 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» -την αφετηρία του εκτροχιασμού του πολιτισμού που οδήγησε στο Ολοκαύτωμα 6 εκατομμυρίων Εβραίων- ανησυχούμε για τη ραγδαία αύξηση του αντισημιτισμού στον κόσμο μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, την ημέρα της μεγαλύτερης σφαγής Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

«86 χρόνια μετά το ξέσπασμα της αντισημιτικής βίας στη Γερμανία του 1938, οι Εβραίοι γίνονται στόχος επιθέσεων στα σπίτια τους και στους δρόμους της Ευρώπης, εκεί όπου οι Ισλαμιστές τρομοκράτες και οι οπαδοί τους απειλούν τις αξίες της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Αξίες τις οποίες η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΚΙΣΕ.

Σημειώνεται πως η αστυνομία του Άμστερνταμ, νωρίτερα σήμερα ανακοίνωσε ότι διερευνά πιθανή κατάσταση ομηρίας μετά τα βίαια επεισόδια το βράδυ της Πέμπτης. Οι τοπικές αρχές και το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφεραν ότι δέκα Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί, με μέλη του προξενείου να αναζητούν αυτή τη στιγμή νοσοκομεία, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

