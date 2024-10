Εντολή Μπάιντεν στον στρατό των ΗΠΑ: Αναχαιτίστε τους πυραύλους του Ιράν

Εντολή για αναχαίτηση πυραύλων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ έδωσε ο Τζο Μπάιντεν στον στρατό των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις βρίσκονται στην «αίθουσα εκτάκτων καταστάσεων» («Situation Room») του Λευκού Οίκου και παρακολουθούν «την ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Σον Σάβετ στο Χ.

Ο Σάβετ έγραψε ότι ο Μπάιντεν και η Χάρις λαμβάνουν ενημερώσεις από την ομάδα εθνικής ασφάλειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος «έδωσε εντολή στον αμερικανικό στρατό να βοηθήσει την άμυνα του Ισραήλ κατά των ιρανικών επιθέσεων και να καταρρίψει πυραύλους με στόχο το Ισραήλ», πρόσθεσε.

