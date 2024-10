Ισραήλ: Το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους εναντίον μας

«Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ», σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) που έγινε πριν από λίγα λεπτά.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την εκτόξευση των πυραύλων, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις προέρχονται απευθείας από το έδαφος του Ιράν και κατευθύνονται προς ισραηλινό έδαφος. Αυτή η εξέλιξη κλιμακώνει περαιτέρω την ήδη τεταμένη κατάσταση στην περιοχή, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της απειλής.

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF, πριν από λίγο εκτοξεύθηκαν πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι σειρήνες ηχούν σε όλη τη χώρα.

«Σας ζητείται να είστε σε εγρήγορση και να ενεργείτε ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου.

Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου μοίρασε οδηγίες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ζητείται από τους πολίτες να υπακούσουν στις οδηγίες της και όταν ηχήσει συναγερμός, πρέπει να εισέλθετε στην προστατευόμενη περιοχή και να περιμένετε εκεί μέχρι περαιτέρω οδηγίες», ανέφεραν οι IDF.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) προτρέπουν τους Ισραηλινούς να «παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν επακριβώς τις οδηγίες της διοίκησης του εσωτερικού μετώπου».

Το Ισραήλ εκτιμά ότι το Ιράν είναι πιθανό να επιτεθεί σε τρεις ισραηλινές αεροπορικές βάσεις και σε μια βάση πληροφοριών που βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Τελ Αβίβ, δήλωσε στο CNN άτομο που έχει ενημερωθεί για το θέμα. Η βάση πληροφοριών στο Γκλιλότ εκκενώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, κατά τις ίδιες πληροφορίες, και ο ισραηλινός στρατός έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ασφάλεια του προσωπικού στις βάσεις αυτές.

Δύο αναχαιτίσεις της ισραηλινής αεράμυνας ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ λίγα λεπτά την ανακοίνωση των IDF, μετέδωσε το BBC.

Το δεύτερο κύμα πυραύλων από το Ιράν αναμένεται να φθάσει σε περίπου 75 λεπτά, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

