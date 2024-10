Το Ιράν χτυπά το Ισραήλ με πυραύλους

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν (IRNA) επιβεβαίωσε ότι ο στρατός της Τεχεράνης έχει αρχίσει να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας βρίσκεται σε καταφύγιο έκτακτης ανάγκης στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή. Ορισμένοι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν στο Ισραήλ έπληξαν άμεσα το κεντρικό και το νότιο Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Πραγματοποιήσαμε πολλές αναχαιτίσεις. Σε αυτό το στάδιο, αξιολογούμε την κατάσταση. Δεν γνωρίζουμε για τραυματισμούς» δήλωσε ο αντιναύαρχος, Ντάνιελ Χαγκάρι.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι η πυραυλική επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του Ισραήλ είναι απάντηση στη δολοφονία του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, την περασμένη εβδομάδα καθώς και του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια νωρίτερα φέτος. «Σε απάντηση στον μαρτυρικό θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, του Χασάν Νασράλα και του (διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης) Νιλφοροσάν, στοχεύσαμε την καρδιά των κατεχομένων εδαφών», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Here’s more footage, showing #Iran missile impacts in #Israel — local medical sources say “zero” casualties so far, but this is early days.pic.twitter.com/6d4DN9OD3G https://t.co/NDwlTZGk2O — Charles Lister (@Charles_Lister) October 1, 2024

Here fragments of interceptors and missiles fall near the Dead Sea pic.twitter.com/ZbMPVVcUec — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 1, 2024

Η Τεχεράνη αφήνει να εννοηθεί ότι η πυραυλική της επίθεση κατά του Ισραήλ έχει ολοκληρωθεί και προειδοποιεί την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προβεί στα δικά της αντίποινα. «Η νόμιμη, ορθολογική και νόμιμη απάντηση του Ιράν στις τρομοκρατικές πράξεις του σιωνιστικού καθεστώτος - που αφορούσαν τη στοχοποίηση ιρανών υπηκόων και συμφερόντων και την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν - έχει εκτελεστεί δεόντως», ανέφερε η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Iran’s legal, rational, and legitimate response to the terrorist acts of the Zionist regime—which involved targeting Iranian nationals and interests and infringing upon the national sovereignty of the Islamic Republic of Iran—has been duly carried out. Should the Zionist regime… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) October 1, 2024

Non-stop gunfire and fireworks in Beirut - going for at least 20 minutes now after Iran fires ballistic missiles at Israel pic.twitter.com/ZzLotaH7KU — Maya Gebeily (@GebeilyM) October 1, 2024

«Οι ΗΠΑ έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί από τις επιθέσεις του Ιράν» λέει ο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και να προστατεύσουν τον αμερικανικό στρατό στην περιοχή.

«Συζητήσαμε πώς οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ να αμυνθεί απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις και να προστατεύσουν το αμερικανικό προσωπικό στην περιοχή» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, στο X σχετικά με τη συνάντηση που είχε νωρίτερα μέσα στην ημέρα με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις και την ομάδα εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

We discussed how the United States is prepared to help Israel defend against these attacks, and protect American personnel in the region. — President Biden (@POTUS) October 1, 2024

Οι δημοσιογράφοι των διεθνών μέσων ενημέρωσης στην Ιερουσαλήμ έγιναν μάρτυρες δεκάδων πυραύλων που κατευθύνονταν πάνω από την πόλη και πήγαιναν προς τις κύριες παράκτιες πόλεις του Ισραήλ σε μια τεράστια επίθεση λίγο μετά τις 19:30, τοπική ώρα. Ενώ κάποιες αναχαιτίσεις της ισραηλινής αεράμυνας ακούστηκαν πάνω από την πόλη, πολλοί από τους πυραύλους φάνηκε να συνεχίζουν ακέραιοι και να προχωρούν προς τις ακτές και το κεντρικό Ισραήλ.