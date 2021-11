Την «ενόχληση» της Τουρκίας από την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη εξέφρασε, μεταξύ άλλων θεμάτων, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν στον Τζό Μπάιντεν αλλά και τον Εμανουέλ Μακρόν κατά τη σύνοδο των G20 στη Ρώμη.

O Τούρκος πρόεδρος είπε σε δημοσιογράφους ότι μετέφερε στον Αμερικανό και τον Γάλλο ομόλογό του την ενόχλησή του για τη δημιουργία της αμερικανικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη: «Αναφέραμε το θέμα και στον κ. Μπάιντεν και στον κ. Μακρόν. Τους είπαμε "τι είναι το θέμα της Αλεξανδρούπολης; Η δημιουργία βάσης εκεί ενοχλεί σοβαρά εμάς και τον λαό μας". Ο Μακρόν δεν το ενστερνίστηκε».

Turkish president says he told US, French counterparts how establishment of base in Alexandroupoli, Greece near Turkish border 'seriously disturbs' Turkey