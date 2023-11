Ενές Καντέρ: «Μουσουλμάνοι και Εβραίοι είναι ξαδέλφια, είμαστε οικογένεια»

Την δική του παρέμβαση για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς έκανε ο γνωστός Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ, ο οποίος έχει μετονομαστεί σε Enes Freedom.

Ο Ενές Καντέρ με ανάρτησή του στο X απαντάει και σε όσους τον κατηγόρησαν ως «υποκριτή» και «ψευτο-μουσουλμάνο».

«Από τότε που άρχισε ο πόλεμος, με έχουν αποκαλέσει ψεύτικο μουσουλμάνο, υποκριτή, λέγοντάς μου ότι δεν έπρεπε να πάρω το επώνυμο Freedom ή ότι θα έπρεπε να είμαι στους δρόμους και να διαμαρτύρομαι με τους Παλαιστίνιους. Αυτή δεν είναι η λύση που χρειαζόμαστε. Το να πάω μπροστά από έναν χασάπη Κοσέρ (σ.σ. Κοσέρ ονομάζεται το σύνολο των εβραϊκών θρησκευτικών κανόνων σχετικά με την διατροφή) και να κουνάω μια παλαιστινιακή σημαία δεν πρόκειται να τερματίσει τον πόλεμο.

»Ούτε το να έρθουν Εβραίοι μπροστά από ένα τζαμί και να ανεμίσουν μια ισραηλινή σημαία είναι η λύση. Σε κάθε πόλη, χώρα και ήπειρο υπάρχουν Εβραίοι και Μουσουλμάνοι διχασμένοι αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε την ιστορία μας, οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι είναι ξαδέλφια. Είμαστε οικογένεια», ανέφερε το βίντεο του ο Ενές Καντέρ.

Στη συνέχεια ο Καντέρ, ο οποίος έχει υπάρξει σφοδρός επικριτής του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνει ειρηνοποιός και τονίζει «η δική μου πλευρά είναι η πλευρά της ανθρωπότητας».

«Ως μουσουλμάνος, φυσικά και νοιάζομαι για τους Παλαιστίνιους. Έχω επίσης καρδιά και φυσικά νοιάζομαι για τους αθώους Ισραηλινούς που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της 7ης Οκτωβρίου - και ναι, όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως. Πείτε με όπως θέλετε, αλλά μόλις τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο κόσμος θα ψάχνει για ειρηνοποιούς που θα φέρουν τις δύο πλευρές κοντά. Είμαι ένας από αυτούς, αλλά ένας δεν είναι αρκετός. Ελάτε μαζί μου και ας αρχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες και να γκρεμίζουμε κάθε τοίχο που μας χωρίζει. Σας αγαπώ», καταλήγει στο μήνυμά του.

Since the war began,

people have called me a fake Muslim, a hypocrite, telling me I shouldn’t have taken the last name Freedom, or that I should be on the streets protesting with Palestinians.

This is not the solution we need.

Me going in front of a Kosher butcher and waving a… pic.twitter.com/30FWLOx37x