Καντέρ εναντίον Ερντογάν: «Ο δικτάτορας προσπαθεί να κλέψει»- Ανέβασε και βίντεο

Ο Ενές Καντέρ κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι επιχειρεί να κλέψει στις εκλογές και δημοσίευσε βίντεο βίντεο με άνδρες να σφραγίζουν ψηφοδέλτια του κόμματος του Τούρκου προέδρου.

«Θέλω να δημοσιεύσω αυτό το βίντεο για τους δυτικούς ηγέτες, γερουσιαστές, βουλευτές και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Ο δικτάτορας Ερντογάν είναι ένα άσχημο ανθρώπινο ον. Προσπαθεί να κλέψει και να εξαπατήσει σε αυτές τις εκλογές με κάθε δυνατό τρόπο. Αυτό το βίντεο είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ερντογάν ήθελε να εμποδίσει τους διεθνείς παρατηρητές. Ο Ερντογάν δεν θέλει να γίνουν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», έγραψε στο μήνυμα στο Twitter.

I want to post this video for the western leaders, Senators, Congressmen and the western media.

Dictator @RTErdogan is a nasty human being. He is trying to steal and cheat this election in every way possible.

This video is the reason why Erdogan wanted to block the international… pic.twitter.com/uhYIGGhTbg