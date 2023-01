Ενές Καντέρ: Επιστολή 67 Ρεπουμπλικανών στον Μπάιντεν για κυρώσεις σε Τούρκους αξιωματούχους

Οι Ρεπουμπλικάνοι απαιτούν από τον Μπάιντεν να επιβάλει κυρώσεις σε Τούρκους αξιωματούχους που έχουν προσφέρει αμοιβή 500.000 δολαρίων για τη σύλληψη του πρώην αστέρα του ΝΒΑ και επικριτή του Ερντογάν Ενές Καντέρ , σύμφωνα με την Daily Mail

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης, Ρεπουμπλικάνος Κέβιν Χερν και ο επίσης Ρεπουμπλικάνος Μπράιαν Μπάμπιν είναι τα πρώτα ονόματα ανάμεσα σε άλλα που υπογράφουν σχετική επιστολή προς τον Λευκό Οίκο, την οποία εξασφάλισε η DailyMail. Με αυτήν απαιτούν από την κυβέρνηση να λάβει «συγκεκριμένα μέτρα» κατά των όλο και πιο αυταρχικών τάσεων της Τουρκίας. Συνολικά 67 Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής των Αντιπροσώπων υπογράφουν την επιστολή.

Ο Καντέρ βρίσκεται στη λίστα των πλέον καταζητούμενων εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης το 2023, μετά από επαναλαμβανόμενη σκληρή κριτική κατά του καθεστώτος του προέδρου Ρετζέπ Ερντογάν και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο ίδιος δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε επικήρυξή του με 500.000 δολάρια. «Ο κ. Kanter Freedom (σ.σ. όπως έχει μετονομαστεί) είναι ένας νομοταγής Αμερικανός πολίτης (σ.σ. έχει πάρει την υπηκοότητα) που έχει μιλήσει ανοιχτά για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στην επιστολή προς τον Μπάιντεν. «Η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει παράσχει αποδείξεις ότι ο Kanter Freedom έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη δράση, ότι έχει υποστηρίξει την τρομοκρατία ή έχει ασκήσει βία κατά του τουρκικού κράτους» προστίθεται.

Στην επιστολή οι υπογράφοντες κατηγόρησαν την Τουρκία ότι τον στοχοποιεί επειδή «άσκησε τα θεμελιώδη δικαιώματά του στην έκφραση πολιτικών απόψεων, τα οποία προστατεύονται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ».

Ο Καντέρ βρέθηκε στο Καπιτώλιο την περασμένη εβδομάδα, όταν συμμετείχε στο γεύμα των μελών της Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής Μελετών και ενημέρωσε τους βουλευτές για το έργο του και για την αντιπαράθεση με την τουρκική κυβέρνηση.

I’ve sat down with over 125 Democratic & Republican members of the Senate & Congress We had great conversations about the Dictatorship in Turkey & Human Rights around the world Huge thanks for your support! I had over 100 #NBA teammates over 11 years. Not a single call or text! pic.twitter.com/IypXnPmeSr

Εκτός από την κριτική στην Τουρκία, ο Καντέρ έχει επίσης εγκαλέσει και το καθεστώς του Πεκίνου για τη «γενοκτονία των μουσουλμάνων Ουιγούρων και τις πρακτικές καταναγκαστικής εργασίας».

Οι Ρεπουμπλικανοί νομοθέτες ελπίζουν ότι η διασημότητά του θα αναγκάσει την κυβέρνηση Μπάιντεν να ακολουθήσει πιο σκληρή γραμμή απέναντι στις καταπιεστικές κυβερνήσεις.

Στην επιστολή ζήτησαν από τον Αμερικανό πρόεδρο να εξετάσει αν κάποια άτομα ή ομάδες από την Τουρκία που συνδέονται με την κυβέρνηση πληρούν τις προϋποθέσεις για κυρώσεις βάσει του νόμου περί ευθύνης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ανησυχούμε βαθύτατα για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Υπό τον Πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία έχει γίνει όλο και πιο αυταρχική, με την κυβέρνηση να συλλαμβάνει, να διώκει και να καταδικάζει συστηματικά πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους και επικριτές του Προέδρου με την κατηγορία της τρομοκρατίας και της προσβολής του Προέδρου», έγραψαν.

«Καλούμε την κυβέρνησή σας να πιέσει την τουρκική κυβέρνηση για την ελευθερία του λόγου, την ελεύθερη άσκηση της θρησκείας και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, ειδικά όσον αφορά την υπόθεση του Enes Kanter Freedom» τονίζεται.

I want to thank the members of Congress who stand with me in encouraging @POTUS to weigh sanctions on Turkish officials who threaten my life.



Many Turkish-American’s lives are also being threatened and we must take concrete actions immediately against @RTErdogan’s brutal regime. pic.twitter.com/qW9yS4WmsB