Ενές Καντέρ: Βάρβαρος δικτάτορας ο Ερντογάν, θέλει να με σκοτώσει-Ξεκαθαρίζω πως δεν θα αυτοκτονήσω

«O Ερντογάν είναι ένας βάρβαρος δικτάτορας» ανέφερε σε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 ο Τούρκος πρώην αστέρας του ΝΒΑ Ενές Καντέρ, που έχει επικηρυχθεί από την Τουρκία με 500.000 ευρώ.

Σχολίασε την επικήρυξή του εκτιμώντας πως «βάζει την ζωή του σε κίνδυνο» και χαρακτήρισε «τρομοκράτες» τους υποστηρικτές του Τούρκου προέδρου.

Είπε ακόμη πως μίλησε με το FBI και του ζητήθηκε να επιστρέψει στην Αμερική.



Επίσης ο διάσημος αθλητής σε ανάρτησή του στο Twitter ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν προτίθεται να αφαιρέσει ο ίδιος την ζωή του με κανέναν τρόπο αφήνοντας σαφές υπονοούμενο.

For the record,

I wanna make it very clear,



I would never kill myself under any circumstance. NEVER!