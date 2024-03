Εμφανίστηκε η Κέιτ Μίντλετον: Στη δημοσιότητα το βίντεο της επίσκεψης σε κατάστημα στο Γουίνδσορ

Το βίντεο της επίσκεψης της Κέιτ Μίντλετον και του Ουίλιαμ σε κατάστημα με αγροτικά προϊόντα στο Γουίνδσορ δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα.

Tο βράδυ της Δευτέρας, η βρετανική Sun και το αμερικανικό TMZ, δημοσίευσαν το βίντεο με την Κέιτ Μίντλετον και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να ψωνίζουν σε κατάστημα με αγροτικά προϊόντα μόλις 1,5 χλμ από την βασιλική κατοικία Adelaide Cottage, όπου διαμένουν τους τελευταίους μήνες. Με το βίντεο και τις φωτογραφίες που τράβηξαν πελάτες του καταστήματος και δημοσίευσε η Sun μπαίνει τέλος στις θεωρίες συνωμοσίας για κρίση στο γάμο του ζευγαριού αλλά και στις φήμες για την υγεία της πριγκίπισσας.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw