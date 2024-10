Εκλογές ΗΠΑ: Έφηβος με ματσέτα εκφόβιζε ψηφοφόρους της Χάρις έξω από εκλογικό κέντρο στη Φλόριντα

Ένας 18χρονος οπλισμένος με ματσέτα, κατηγορείται ότι εκφόβιζε υποστηρικτές των Δημοκρατικών έξω από κάλπες στη Φλόριντα την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, ακριβώς μία εβδομάδα πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο Κέιλεμπ Τζέιμς Ουίλιαμς συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές του Neptune Beach λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, καθώς φέρεται να έδειξε το όπλο του σε δύο άγνωστες γυναίκες, ηλικίας 71 και 54 ετών, κουνώντας τη ματσέτα απειλητικά προς το μέρος τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ουίλιαμς ήταν μέλος μίας ομάδας εφήβων που πήγαν στην κάλπη για να αντιπαρατεθούν με υποστηρικτές των Δημοκρατικών, που κρατούσαν πινακίδες με slogan της καμπάνιας της Κάμαλα Χάρις.

Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, Μάικλ Τζ. Κι, «η ομάδα βρισκόταν εκεί για να προκαλέσει αναστάτωση», προτού προσθέσει ότι οι πράξεις του 18χρονου δράστη ξεφεύγουν κατά πολύ από τις πράξεις που προστατεύονται από την ελευθερία του λόγου.

JUST IN: 18-year-old Trump supporter arrested after ‘antagonizing’ voters with machete at Neptune Beach polling location https://t.co/pDhMAPEUXy pic.twitter.com/fW5j10RR3W