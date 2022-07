Είναι επίσημο: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα διοργανώσει την Eurovision 2023

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο του χρόνου, όπως επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με το BBC.

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού αποφάσισαν ότι το σόου δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί στη νικήτρια Ουκρανία, λόγω της ρωσικής εισβολής που συνεχίζεται.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε δεύτερο στο φετινό διαγωνισμό, έτσι η EBU ξεκίνησε συνομιλίες με το BBC ώστε να φιλοξενήσει την Eurovision 2023, οι οποίες και ευοδώθηκαν.

Δεν είναι ακόμη γνωστό ποια πόλη θα φιλοξενήσει, αλλά η Γλασκώβη και το Μάντσεστερ έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

