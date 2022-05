Ο θρίαμβος των Kalush Orchestra στη Eurovision: «Κάθε νίκη έχει σημασία για την Ουκρανία»

Χάρη στην υποστήριξη του κοινού, οι Kalush Orchestra χάρισαν στην Ουκρανία την τρίτη της νίκη στη Eurovision, τη στιγμή που ο πόλεμος έχει ξεπεράσει τις 80 ημέρες. «Κάθε νίκη μετράει», λέει η μπάντα.

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, η εξαμελής μπάντα και το «Stefania» κυριάρχησε στη Eurovision 2022. Μετά την ψηφοφορία των επιτροπών, η Ουκρανία ήταν τέταρτη, πίσω από τη Βρετανία, τη Σουηδία και την Ισπανία.

Όμως, η ψηφοφορία του κοινού «εκτόξευσε» τους Kalush Orchestra στην κορυφή της βαθμολογίας, με 631 πόντους. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα κατέκτησε την όγδοη θέση στον μουσικό διαγωνισμό, με την Αμάντα Γεωργιάδη και το «Die Together».

«Κάθε νίκη έχει σημασία για την Ουκρανία αυτές τις ημέρες», τόνισε ο frontman των Kalush Orchestra, Όλεγκ Ψίουκ στη συνέντευξη Τύπου των νικητών και ευχαρίστησε όλους όσοι τους ψήφισαν. «Η νίκη είναι πολύ σημαντική για την Ουκρανία, ιδιαίτερα φέτος. Για εμάς, αυτή η υποστήριξη στην Ουκρανία είναι ακόμη πιο σημαντική αυτές τις ημέρες», υπογράμμισε.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει πως ο κόσμος τους ψήφισε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ή χάρη στο «Stefania», απάντησε: «Τελευταία το τραγούδι ήταν πρώτο στα στοιχήματα. Αλλά και πριν από τον πόλεμο, ήταν στα πρώτα πέντε για τις στοιχηματικές εταιρείες. Το έχουμε ακούσει πολύ ταξιδεύοντας στην Ευρώπη και το απολαύσαμε πραγματικά».

Στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε αν είχε μιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη νίκη. «Δεν είχα την ευκαιρία, όπως ξέρετε είναι απασχολημένος με άλλα σοβαρά προβλήματα αυτές τις ημέρες», απάντησε και πρόσθεσε: «Την επόμενη χρονιά θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε τη Eurovision και όλη την Ευρώπη στη νέα, ενοποιημένη, χαρούμενη Ουκρανία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει η Eurovision στη νέα, ειρηνική Ουκρανία».

Facebook Twitter Φωτ.: EBU / CORINNE CUMMING

Facebook Twitter Φωτ.: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

Αναπόφευκτα, τα μέλη του συγκροτήματος ρωτήθηκαν και τι θα κάνουν επιστρέφοντας στην Ουκρανία. «Έχουμε προσωρινή άδεια για να είμαστε εδώ, που λήγει σε δύο ημέρες. Οπότε, σε δύο ημέρες θα επιστρέψουμε. Είναι δύσκολο να πούμε τι θα κάνουμε, γιατί είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε τη Eurovision. Αλλά όπως κάθε Ουκρανός, θα δώσουμε μάχη μέχρι τέλους», απάντησε ο frontman.

«Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η ουκρανική κουλτούρα και η ουκρανική μουσική είναι ζωντανές και έχουν τον δικό τους ήχο. Πέρα από εμάς, υπάρχουν τόσοι πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι στην Ουκρανία που κάνουν μουσική. Σας καλούμε να τους στηρίξετε», δήλωσε ακόμη.

«Η μουσική μας κατακτά την Ευρώπη»

«Το θάρρος μας εντυπωσιάζει τον κόσμο, η μουσική μας κατακτά την Ευρώπη!», σχολίασε στα social media ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά τη τη νίκη της Ουκρανίας.

«Τρίτη νίκη στην ιστορία και πιστεύω όχι τελευταία. Θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να φιλοξενήσουμε τους μετέχοντες της Eurovision στη Μαριούπολη. Είμαι σίγουρος ότι δεν απέχει πολύ η νίκη μας στη μάχη με τον εχθρό», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Μετά την ερμηνεία του τραγουδιού στον τελικό της Eurovision, οι Kalush Orchestra είχαν απευθύνει έκκληση στον κόσμο. «Σας παρακαλώ βοηθήστε την Ουκρανία, τη Μαριούπολη. Βοηθήστε το Azovstal τώρα», είπε ο Όλεγκ Πσίουκ από τη σκηνή του Pala Olimpico.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει από τους τελευταίους υπερασπιστές της Μαριούπολης, που έχουν οχυρωθεί στο εργοστάσιο χαλυβουργίας Azovstal, ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ρώσων. «Ευχαριστούμε Kalush Orchestra για την υποστήριξή σας. Δόξα στην Ουκρανία», έγραψε στο Telegram το τάγμα του Αζόφ.

Δεν άρχισαν να έρθουν τα συγχαρητήρια και από τους πολιτικούς ηγέτες. Ο Μπόρις Τζόνσον συνεχάρη την Ουκρανία για τη νίκη και σχολίασε ότι αυτή «δεν αποτυπώνει μόνο το ταλέντο σας, αλλά και την ακλόνητη υποστήριξη στο δικαίωμά σας για ελευθερία».

Congratulations to Ukraine for winning the @Eurovision Song Contest 2022.



It is a clear reflection of not just your talent, but of the unwavering support for your fight for freedom.



Incredibly proud of @SamRyderMusic and how he brilliantly represented the UK tonight.