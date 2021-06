Η Cardi B αποκάλυψε πως είναι ξανά έγκυος στη διάρκεια των χθεσινών BET Awards, όπου τραγούδησε με τον σύζυγό της, Offset και το γκρουπ του, Migos.

Όταν Offset και Migos τελείωσαν το «Straightenin», η Cardi ανέβηκε στη σκηνή για το «Type S--» φορώντας ένα μαύρο ολόσωμο κορμάκι με πετράδια και διαφάνεια που αποκάλυπτε την φουσκωμένη κοιλιά της.

We love you sis @iamcardib! Wishing you and your growing family nothing but happiness! 😘❤️ #BETAwards #CulturesBiggestNight pic.twitter.com/DbXoZibDeo