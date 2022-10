Έφηβοι χύνουν γάλα στο πάτωμα σούπερ μάρκετ ενάντια στην «καταστροφική» γαλακτοβιομηχανία

Το τελευταίο περιβαλλοντικό trend που έχει κατακλύσει τα social media είναι το χύσιμο γάλακτος στο πάτωμα των σούπερ μάρκετ.

Σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, έφηβοι που ανησυχούν για το περιβάλλον κάνουν «milk pours»- πηγαίνουν σε σούπερ μάρκετ, παίρνουν μπουκάλια και χάρτινες συσκευασίες με γάλα που παράγεται από αγελάδες και αδειάζουν το περιεχόμενο, σύμφωνα με την ομάδα για τα δικαιώματα των ζώων Animal Rebellion.

"The Milk is wasted the second it doesn't go to the calf" - Robert Gordon on LBC last night.



The solution is clear, a livable future for all is a #PlantBasedFuture



Sign up to take action in 2023 - Link In Bio pic.twitter.com/dpPO6LXeJB — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 16, 2022

Σχετικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσεις στα social media δείχνουν εφήβους να χύνουν γάλα στο πάτωμα, πάνω από τα ταμεία και σε άλλα σημεία του καταστήματος.

«Η γαλακτοβιομηχανία είναι απίστευτα καταστροφική για το περιβάλλον. Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες κρέατος και γαλακτοκομικών στον κόσμο είναι πλέον υπεύθυνες για περισσότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την Exxon, τη Shell ή την BP», ανέφερε η οργάνωση μέσω Twitter.

The dairy industry is incredibly environmentally destructive.

🔥The world’s top 5 meat and dairy corporations are now responsible for more GHG emissions than Exxon, Shell or BP.

We NEED a #PlantBasedFuture now. And we must take action until @10DowningStreet listens. pic.twitter.com/fzUyyzy1qD — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022

Η φιλοζωική ομάδα κοινοποίησε επίσης μια έκθεση της Grain, περιβαλλοντικής οργάνωσης, και του Ινστιτούτου Γεωργίας και Εμπορικής Πολιτικής (IATP), η οποία καλεί τον πλανήτη να «μειώσει δραματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου» με την εξάλειψη της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την Animal Rebellion, τα περιστατικά πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε οκτώ διαφορετικές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Νόριτς και το Εδιμβούργο.

«Η κτηνοτροφία είναι η ΚΥΡΙΑ αιτία της απώλειας της άγριας ζωής και των φυσικών οικοσυστημάτων μας», ανέφερε σε άλλο tweet, το οποίο καλούσε επίσης την κυβέρνηση να «υποστηρίξει τους αγρότες σε μια επείγουσα μετάβαση σε ένα φυτοφαγικό σύστημα διατροφής και να επιτρέψει την απελευθέρωση της γης να ξαναζωντανέψει, προκειμένου να αποκατασταθούν οι πληθυσμοί της άγριας ζωής».

A #PlantBasedFuture not only eliminates the suffering of billions of farmed animals every year, but also eliminates one of the major causes of the #ClimateCrisis. On top of that, the excessive land used to grow animal feed could be rewilded to support our wildlife populations ❤️ — Animal Rebellion (@RebelsAnimal) October 15, 2022

Πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν επιβάλει κανονισμούς στη γεωργική βιομηχανία, όπως όρια στις εκπομπές αζώτου που προκαλούνται από την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων.

Περιβαλλοντολόγοι έχουν προκρίνει τη χρήση εναλλακτικών γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως γάλα αμυγδάλου, σόγιας, καρύδας και βρώμης, αν και αυτά έχουν επίσης επικριθεί.