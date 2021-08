Δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία η Γέφυρα του Πύργου στο Λονδίνου αφού είχε κολλήσει για σχεδόν 12 ώρες.

Η αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι το ορόσημο των 127 ετών έκλεισε «λόγω τεχνικής βλάβης». Η γέφυρα δόθηκε ξανά για κυκλοφορία σήμερα.

Οι οδηγοί και οι πεζοί είχαν ενημερωθεί προηγουμένως να αποφύγουν την περιοχή. Όλοι, οι δρόμοι προσέγγισης στη γέφυρα έκλεισαν ενώ πραγματοποιήθηκαν επισκευές για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Οι δύο πλευρές της διάβασης κόλλησαν περίπου στις 14:30 τη Δευτέρα. Το Transport for London (TfL) ανέφερε ότι η κίνηση ήταν αργή και στις δύο πλευρές του ποταμού το απόγευμα.



Η γέφυρα, η οποία χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να κατασκευαστεί και άνοιξε το 1894, κανονικά ανοίγει περίπου 800 φορές κάθε χρόνο.

Πέρυσι τον Αύγουστο είχε μπλοκάρει ξανά και λόγω μηχανικής βλάβης παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από μία ώρα.



Εκπρόσωπος της City of London Corporation, η οποία διαχειρίζεται τη γέφυρα, δήλωσε ότι διεξάγονται έρευνες για το περιστατικό αλλά η πηγή του σφάλματος προς το παρόν παραμένει άγνωστη.

Re: ⛔ #TowerBridge remains stuck following a technical fault, with the bridge Approaches still closed to traffic and pedestrians.

Q’s on A200 Jamaica Rd, Lower Rd, thru' the #Rotherhithe Tunnel, A13 & Embankment is heavy from Temple. Fi pic.twitter.com/jbNv6Q8DYC