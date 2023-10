Το δώρο του Ντόναλντ Τραμπ στον Βίκτορ Όρμπαν - «Κοίτα τι ήρθε σήμερα»

Με ένα κόκκινο καπέλο, δώρο του Ντόναλντ Τραμπ, φωτογραφήθηκε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Μέσω ανάρτησης στα social media ο Βίκτορ Όρμπαν μοιράστηκε την εν λόγω φωτογραφία ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Κοίτα τι ήρθε στο ταχυδρομείο σήμερα! Ευχαριστούμε για την υποστήριξη, Ντόναλντ Τραμπ».

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, στο κόκκινο καπέλο υπάρχει το επώνυμο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ με κεφαλαία γράμματα. Στο πλάι διακρίνονται δύο αριθμοί. Πρόκειται για τους 45 και 47, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ και θέλει να είναι ο 47ος. Επίσης, στο μπροστινό μέρος του καπέλου γράφεται χειρόγραφα «Βίκτορ είσαι υπέροχος» ενώ φαίνεται να υπάρχει και η υπογραφή του Τραμπ.

Το δώρο μπορεί να αποτελεί τη συγγνώμη από την πλευρά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, καθώς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε τους ηγέτες της Ουγγαρίας και της Τουρκίας. «Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Βίκτορ Όρμπαν, τον άκουσε ποτέ κανείς;» είπε ο Τραμπ σε συγκέντρωση στο Νιου Χάμσαϊρ. «Είναι πιθανώς ένας από τους ισχυρότερους ηγέτες στον κόσμο. Είναι ο ηγέτης της Τουρκίας», είχε πει, ωστόσο υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Από την πλευρά του όμως, ο Βίκτορ Όρμπαν είπε σε μια συνάντηση του Συνασπισμού Πολιτικής Δράσης των Συντηρητικών των ΗΠΑ νωρίτερα φέτος: «Ελάτε πίσω, κύριε Πρόεδρε. Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη και φέρτε μας ειρήνη».

Look what came in the mail today! Thank you for your support, @realDonaldTrump ! 🇭🇺🇺🇸 pic.twitter.com/gBzZAA2kCs