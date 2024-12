Δολοφονία CEO στο Μανχάταν: Ο εκτελεστής ταξίδεψε 1.000 μίλια - Το φλερτ που τον πρόδωσε

Ο δολοφόνος του CEO της μεγαλύτερης ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας των ΗΠΑ, Brian Thompson, φέρεται να ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με λεωφορείο της Greyhound τον Νοέμβριο, αποκάλυψαν αστυνομικές πηγές.

Ο εκτελεστής έφτασε στον τερματικό σταθμό λεωφορείων Port Authority στο Μανχάταν στις 24 Νοεμβρίου, αφού το όχημα ξεκίνησε από την Ατλάντα της Τζόρτζια. Πρόκειται για ένα ταξίδι περίπου 20 ωρών, καθώς η απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων είναι σχεδόν 1000 μίλια. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο πού επιβιβάστηκε ο δράστης.

Οι ερευνητές της αστυνομίας διαπίστωσαν ότι ο ένοπλος έφτασε στη Νέα Υόρκη με λεωφορείο από κάπου νότια της πόλης στις 24 Νοεμβρίου και έκανε check-in σε έναν ξενώνα στο Upper West Side χρησιμοποιώντας την πλαστή ταυτότητα, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου.

These are images of the individual sought in connection to this investigation. If anyone has information as to the identity or location of this individual please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. pic.twitter.com/sm2GuEOYk1 — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024

Το φλερτ που τον πρόδωσε

Εν τω μεταξύ, οι αστυνομικοί έδωσαν νωρίτερα την Πέμπτη στη δημοσιότητα ανατριχιαστικές εικόνες από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν για πρώτη φορά το απροκάλυπτο πρόσωπο του δολοφόνου, ο οποίος χαμογελά στο λόμπι του ξενώνα.

Πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης κατέβασε τη μάσκα του μόνο επειδή «φλέρταρε» με τη ρεσεψιονίστ - και εκείνη ζήτησε να δει το πρόσωπό του. Αστυνομικοί και πράκτορες του FBI έψαξαν στη συνέχεια τον ξενώνα, αλλά η έρευνα στο δωμάτιό του - το οποίο μοιραζόταν με άλλα δύο άτομα - δεν είχε αποφέρει τίποτα αξιοσημείωτο μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τις πηγές.

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4. This does not appear to be a random act of violence; all indications are that it was a premediated, targeted attack.



The full investigative efforts of… pic.twitter.com/K3kzC4IbtS — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 5, 2024

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συμπληρώσουν το παζλ των κινήσεων του δράστη τις ημέρες που προηγήθηκαν της δολοφονίας. Καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον ένοπλο συνεχίζεται, πηγές δήλωσαν ότι οι αστυνομικοί έχουν από τότε ανακτήσει το καρτοτηλέφωνο που πέταξε καθώς έφυγε από τον τόπο του εγκλήματος και εξαφανίστηκε στο Central Park λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning's homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024

Η αστυνομία δεν έχει εξακριβώσει το κίνητρο της δολοφονίας, και τρεις ημέρες μετά την έρευνά της δεν έχει κατονομάσει δημοσίως κάποιον ύποπτο ούτε έχει προβεί σε κάποια σύλληψη.

Με πληροφορίες από New York Times