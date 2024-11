DOGE: Το υπουργείο του Ελον Μασκ πήρε το όνομά του από ένα meme που έγινε κρυπτονόμισμα

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ιδρύσει νέο «υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» που θα προχωρήσει σε μεγάλες περικοπές στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό με επικεφαλής τον Έλον Μασκ.

Μία ενδιαφέρουσα πτυχή αυτής της πρωτοβουλίας είναι το όνομα του νέου υπουργείου που θα αναλάβει ο Έλον Μασκ.

Στα αγγλικά, το ακρώνυμο Department of Government Efficiency, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του, σχηματίζει τη λέξη DOGE, όπως άλλωστε φρόντισε να διευκρινίσει σε παρένθεση και η σχετική ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Πιθανότατα, η επιλογή αυτού του ονόματος δεν είναι τυχαία, καθώς ο Ελον Μασκ έχει εκφράσει πολλές φορές το ενδιαφέρον του για το Dogecoin, ένα κρυπτονόμισμα που δημιουργήθηκε ως αστείο αλλά η αξία του εκτοξεύτηκε όταν έγινε «viral».

Βασικός λόγος πίσω από τη δημοφιλία του λεγόμενου «memecoin», ένας νεολογισμός που χαρακτηρίζει τα όχι και τόσο σοβαρά κρυπτονομίσματα, ήταν το σύμβολό του, ένα σκυλί της ράτσας shiba-inu. Η σκυλίτσα Kabosu έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζώα στο διαδίκτυο όταν το 2010 μια φωτογραφία της, στην οποία ποζάρει με διπλωμένα πόδια και μια περίεργη έκφραση, έγινε ένα από τα αγαπημένα memes των social media

Inspired by Legacy, the dog behind Doge pic.twitter.com/tclFFixCbR

Σύντομα οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να κάνουν photoshop το πρόσωπο της Kabosu πάνω σε ο,τιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κανείς. Όπως φαίνεται από την πληθώρα αναρτήσεων που έχει κάνει για το κρυπτονόμισμα αλλά και την ίδια τη σκυλίτσα, ο Έλον Μασκ είναι προφανέστατα μεγάλος υποστηρικτής του Dogecoin. Ή τουλάχιστον σίγουρα ήθελε να δει την τιμή του να «σκαρφαλώνει».

Μπορεί τον τελευταίο καιρό να ασχολείται περισσότερο με την αμερικανική πολιτική σκηνή, αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει κάνει δεκάδες αν όχι εκατοντάδες αναφορές στο Dogecoin. Το 2021 είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει κυριολεκτικά το doge «στο φεγγάρι», στο πλαίσιο κάποιας αποστολής της SpaceX, ενώ δύο χρόνια αργότερα αποφάσισε να κάνει το πρόσωπο της σκυλίτσα Kabotsu το λογότυπο του Twitter, αντικαθιστώντας για λίγες ημέρες το παραδοσιακό μπλε πουλί.

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW