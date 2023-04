Ο Έλον Μασκ άλλαξε το λογότυπο του Twitter- «Τέλος» το μπλε πουλί

O Έλον Μασκ άλλαξε το λογότυπο του Twitter και στη θέση του έβαλε το εικονίδιο ενός σκυλιού ράτσας Shiba Inu, χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος Dogecoin.

Ο Έλον Μασκ αφαίρεσε το γνωστό εικονίδιο του Twitter, δηλαδή το χαρακτηριστικό μπλε πουλί και τη θέση του έχει πάρει το δημοφιλές meme από το κρυπτονόμισμα Dogecoin, γνωστό ως «memecoin».

Ο ίδιος ο Έλον Μασκ σε tweet του πριν από λίγο ανάρτησε μία εικόνα με τον νέο πρωταγωνιστή από το Dogecoin, όπου φέρεται να λέει «Αυτή είναι παλιά φωτογραφία» προϊδεάζοντας για την αλλαγή.

Στην φωτογραφία που ανάρτησε φαίνεται ένας αστυνομικός να έχει σταματήσει για έλεγχο τον νέο πρωταγωνιστή. Στην φωτογραφία του «διπλώματος» φαίνεται το παλιό, κλασικό μπλε πουλί ενώ ο «σκύλος» απαντά στον αστυνομικό ότι αυτή η φωτογραφία στο δίπλωμα είναι παλιά.

Λίγο μετά το εικονίδιο του Twitter άλλαξε και εξαφανίστηκε το μπλε πουλί.

Ο Έλον Μασκ έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν το συγκεκριμένο εικονίδιο. Συγκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου είχε αναρτήσει μία ακόμα φωτογραφία με το [επίμαχο σκυλί» γράφοντας στη λεζάντα «Ο νέος CEO του Twitter είναι καταπληκτικός».

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH