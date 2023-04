Twitter: Ο Έλον Μασκ επανέφερε το λογότυπο της πλατφόρμας - Tι ήταν το meme με τον σκύλο

Το χαρακτηριστικό μπλε πουλί επέστρεψε ως λογότυπο του Twitter από τον Έλον Μασκ μετά την αλλαγή των τελευταίων ημερών που αποτελούσε το εικονίδιο ενός σκυλιού ράτσας Shiba Inu, χαρακτηριστικό του κρυπτονομίσματος Dogecoin.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η εν λόγω επαναφορά του αρχικού λογοτύπου προκάλεσε σημαντική πτώση στο Dogecoin το οποίο είχε δει την αξία του να ανεβαίνει μετά την αλλαγή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, κατέγραψε πτώση έως 9% και διαμορφώθηκε στα 8,4 σεντς, σε σύγκριση με το υψηλό των 10,5 σεντς που έφτασε τη Δευτέρα, αφού το Twitter προχώρησε στην αλλαγή του λογότυπου.

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια πως ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ είναι υποστηρικτής του κρυπτονομίσματος. Το Dogecoin δημιουργήθηκε ως αστείο το 2013 και γίνεται πλέον δεκτό ως πληρωμή για εμπορεύματα στην Tesla που επίσης ανήκει στον δισεκατομμυριούχο.

Ο Μασκ έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν το meme του Shiba Inu. Συγκεκριμένα στις 15 Φεβρουαρίου είχε αναρτήσει μία ακόμα φωτογραφία με το εν λόγω σκυλί γράφοντας στη λεζάντα «Ο νέος CEO του Twitter είναι καταπληκτικός».

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH