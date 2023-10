Δημοσκόπηση για το Ισραήλ: Οι Αμερικανοί θέλουν οι ΗΠΑ να βοηθήσουν τους αμάχους στη Γάζα

Οι Αμερικανοί πολίτες θέλουν οι ΗΠΑ να βοηθήσουν ώστε να απομακρυνθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, η πλειονότητα των Αμερικανών, και από τα δύο κόμματα, τάσσεται υπέρ ώστε οι ΗΠΑ να συντελέσουν για να απομακρυνθούν οι άμαχοι από τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ παράλληλα η υποστήριξή τους προς το Ισραήλ είναι ισχυρότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης έδειξαν πως το 78% των ερωτηθέντων, περιλαμβανομένων του 94% των Δημοκρατικών και του 71% των Ρεπουμπλικάνων, συμφώνησαν με τη δήλωση «οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα πρέπει να εργαστούν ενεργά σε ένα σχέδιο προκειμένου να επιτραπεί στους αμάχους να διαφύγουν από τις εχθροπραξίες στη Γάζα ώστε να μετακινηθούν σε μια ασφαλή χώρα». Αντίστοιχα, η δημοσκόπηση έδειξε πως το 22% των ερωτηθέντων διαφώνησαν.

Επίσης, η δημοσκόπηση έδειξε πως η υποστήριξη των Αμερικανών για τη θέση του Ισραήλ στη σύγκρουση είναι μεγαλύτερη από εκείνη που είχε καταγραφεί σε έρευνα της κοινής γνώμης το 2014, καθώς ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά έχει κλιμακωθεί σε μια πολύ σοβαρότερη, εκτεταμένη σύγκρουση. Υπενθυμίζεται πως το 2014 ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις εισέβαλαν στον παράκτιο θύλακα σε μια σύγκρουση με τη Χαμάς που είχε σκοπό να σταματήσει η εκτόξευση ρουκετών μέσα στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το 41% των ερωτηθέντων στη νέα δημοσκόπηση είπαν πως συμφωνούν με τη δήλωση «οι ΗΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξουν το Ισραήλ» στη σύγκρουσή του με τη Χαμάς, ενώ το 2% είπαν πως «οι ΗΠΑ θα πρέπει να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους». Αντίστοιχα, στη δημοσκόπηση που είχε διενεργήσει το Reuters/Ipsos στη διάρκεια της σύγκρουσης του 2014, το 22% των ερωτηθέντων απάντησαν πως οι ΗΠΑ θα έπρεπε να υποστηρίξουν τη θέση του Ισραήλ, και το 2% ήθελαν να υποστηρίξουν τη θέση των Παλαιστινίων.

Επίσης, στη νέα δημοσκόπηση, η υποστήριξη για τη θέση των Ισραηλινών είναι ισχυρότερη ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους, με το 54% να υποστηρίζουν τη θέση του Ισραήλ σε σύγκριση με το 37% των Δημοκρατικών. Να σημειωθεί πως τα τελευταία χρόνια οι Δημοκρατικοί παλεύουν με εσωτερικές τριβές ανάμεσα σε φιλοϊσραηλινούς μετριοπαθείς και προοδευτικούς που γίνονται όλο και πιο επικριτικοί απέναντι στο Ισραήλ, ιδιαίτερα για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών από την ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ. Να αναφερθεί όμως, πως οι νεότεροι Αμερικανοί είναι λιγότεροι υποστηρικτικοί απέναντι στο Ισραήλ.

27% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση είπαν πως οι ΗΠΑ «θα πρέπει να είναι ουδέτερος μεσολαβητής». Επίσης, 21% είπε πως οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να αναμιχθούν καθόλου. Περίπου το 40% των ερωτηθέντων κάτω των 40 ετών είπαν πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι ουδέτερος μεσολαβητής, περίπου το διπλάσιο ποσοστό εκείνων (19%) ηλικίας 40 ετών και άνω που είπαν το ίδιο. Εκείνοι που είναι κάτω των 40 ετών είναι επίσης λιγότερο πιθανό να υποστηρίξουν το Ισραήλ απ' ό,τι μεγαλύτεροι σε ηλικία Αμερικανοί, ένα ενδεχομένως ανησυχητικό σημάδι για το Ισραήλ, που στηρίζεται στην Ουάσινγκτον για όπλα και διεθνή διπλωματική υποστήριξη. Περίπου το 20% των ερωτηθέντων κάτω των 40 ετών τάχθηκαν υπέρ της υποστήριξης του Ισραήλ, σε σύγκριση με το 53% των μεγαλύτερων σε ηλικία ερωτηθέντων.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν υψηλό επίπεδο ανησυχίας μεταξύ των Αμερικανών για τα δεινά των απλών Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας υπό τη διακυβέρνηση της Χαμάς. Συγκεκριμένα, το 81% των ερωτηθέντων συμφώνησαν με μια δήλωση ότι «το Ισραήλ θα πρέπει να αποφύγει τους θανάτους αμάχων στα ανταποδοτικά πλήγματά του εναντίον της Χαμάς», σε σύγκριση με το 19% που διαφώνησαν.

Να σημειωθεί πως Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν κάνει έκκληση στο Ισραήλ να προστατεύσει τους αμάχους. Οι ίδιοι αξιωματούχοι «στοχοποιούν» τη Χαμάς, την οποία η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, για τη χρησιμοποίηση, όπως λένε, κατοίκων της Γάζας ως ανθρώπινων ασπίδων. Από την πλευρά του όμως, το Ισραήλ επιμένει πως ο στρατός του λαμβάνει κάθε προφυλακτικό μέτρο ώστε να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες αμάχων.

