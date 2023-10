Τραμπ για πόλεμο στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου ήταν απροετοίμαστος

«Απροετοίμαστος ο Νετανιάχου, απροετοίμαστο και το Ισραήλ» ήταν οι χαρακτηρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ για τον πρωθυπουργό της χώρας και για την εμπόλεμη κατάσταση που επικρατεί.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε χθες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για έλλειψη προετοιμασίας για την επίθεση της Χαμάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.200 ανθρώπους στην ισραηλινή επικράτεια. «Δεν έχει προετοιμαστεί. Ήταν απροετοίμαστος και το Ισραήλ ήταν απροετοίμαστο. Υπό τον Τραμπ, δεν θα χρειαζόταν καν να είναι προετοιμασμένοι», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News και τόνισε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «υπέστη πολύ άσχημο πλήγμα».

Επίσης, χθες το απόγευμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε νέα σχόλια θίγοντας τα μέτρα ασφαλείας του Ισραήλ και επιμένοντας πως «κάποια πράγματα πήγανε λάθος την τελευταία εβδομάδα». Ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων ενόψει των εκλογών του 2024 υποστήριξε πως «πρέπει να μπουν στον ίσιο δρόμο διότι πιθανόν μάχονται με μεγάλη δύναμη, πιθανόν μάχονται με το Ιράν».

Να σημειωθεί πως τα σχόλια του πρώην προέδρου των ΗΠΑ ήρθαν την ώρα που ακόμη οι ισραηλινές αρχές συγκεντρώνουν πτώματα σε μια από τις χειρότερες επιθέσεις από καταβολής κράτους. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας αεροπορικές επιδρομές οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.200 Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και φέρεται να κάνει σχεδιασμούς για χερσαία επιχείρηση στο Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, ο αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στην κούρσα των Ρεπουμπλικάνων, ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, επέκρινε τον πρώην πρόεδρο για τα παραπάνω σχόλια. Είναι «παράλογο πως οποιοσδήποτε», ακόμη περισσότερο «κάποιος που έχει θέσει υποψηφιότητα για να εκλεγεί πρόεδρος», επιλέγει αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή «για να επιτεθεί στον φίλο μας και σύμμαχό μας, το Ισραήλ», σχολίασε ο κυβερνήτης μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ι Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν στενή σχέση κατά τη διάρκεια της θητείας του Ρεπουμπλικάνου (2017-2021), όμως έκτοτε έχουν εμφανιστεί ρωγμές ανάμεσά τους.

