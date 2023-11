Δημιουργήθηκε το ίδρυμα «Μάθιου Πέρι» για να βοηθήσει άτομα με εθισμό

Λιγότερο από μια εβδομάδα μετά το θάνατό του δημοφιλούς ηθοποιού Μάθιου Πέρι ιδρύθηκε ένας οργανισμός στο όνομα του για να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποιου είδους εθισμό.

«Στο πνεύμα της διαρκούς δέσμευσης του Μάθιου Πέρι να βοηθήσει άλλους που παλεύουν με την ασθένεια του εθισμού, ξεκινάμε ένα ταξίδι για να τιμήσουμε την κληρονομιά του ιδρύοντας το Ίδρυμα Μάθιου Πέρι, με οδηγό τα δικά του λόγια και τις εμπειρίες του και με γνώμονα το πάθος του να κάνει τη διαφορά σε όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές», αναφέρεται σε δήλωση του Ιδρύματος.

O «Τσάντλερ» της τηλεοπτικής επιτυχίας των «Friends» μιλούσε συχνά δημόσια για τους εθισμούς του και το ίδρυμα, το οποίο δέχεται δωρεές, επικαλέστηκε την επιθυμία του να τον θυμούνται ως κάποιον που βοήθησε άλλους στην μάχη με την κατάχρηση ουσιών.

Το ίδρυμα θα συντηρείται από το National Philanthropic Trust. Δεν ανακοινώθηκαν προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ίδρυσή του.

Ο Μάθιου Πέρι κηδεύτηκε στο Λος Άντζελες σήμερα και παρόντες ήταν οι πέντε συμπρωταγωνιστές του από τα «Φιλαράκια».

Συγγενείς και φίλοι του Μάθιου Πέρι- που βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 54 ετών- συγκεντρώθηκαν για την νεκρώσιμο τελετή σε νεκροταφείο του Λος Άντζελες, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το στούντιο της Warner Bros, όπου γυρίζονταν τα «Φιλαράκια».

Matthew Perry's family and friends have come together to farewell the actor.



The star's funeral was a small, private affair in Los Angeles with mourners told of a new foundation set up in his honour. @jekearsley #9News pic.twitter.com/9wFE2CtvUz