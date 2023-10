O Μάθιου Πέρι και τα πέντε ετεροθαλή αδέλφια του

Ο Μάθιου Πέρι, ο τηλεοπτικός Τσάντλερ Μπινγκ από τα Φιλαράκια έχει σκορπίσει θλίψη σε όλον τον κόσμο με τον θάνατό του.

Η οικογένειά του εξέδωσε μία ανακοίνωση όπου δήλωσε συντετριμμένη. Την ανακοίνωση για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι υπέγραψαν οι γονείς, του, ο πατριός του, ο οποίος τον μεγάλωσε καθώς οι γονείς του χώρισαν όταν εκείνος ήταν ακόμα μωρό και τα πέντε ετεροθαλή αδέλφια του.

Ο Μάθιου Πέρι μεγάλωσε με τον πατέρα του, Τζον Μπένετ Πέρι και τη μητέρα του, Σούζαν Μόρισον για τους πρώτους μήνες της ζωής του. Στη συνέχεια η μητέρα του, μετακόμισε στον Καναδά και παντρεύτηκε τον πατριό του τον δημοσιογράφο του Dateline, Κιθ Μόρισον το 1981.

Ο πατέρας του Τζον παντρεύτηκε τη σύζυγό του Ντέμπι την ίδια χρονιά και συνολικά ο Μάθιου Πέρι απέκτησε πέντε αδέρφια από τους μετέπειτα γάμους των γονιών του.

Εκτός από το ότι έχει φωτογραφηθεί με τα ετεροθαλή αδέρφια του σε διάφορες εκδηλώσεις, ο Μάθιου Πέρι έχει μιλήσει για την οικογένειά του στα απομνημονεύματά του το 2022 Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Κέιτλιν Μόρισον, η μεγαλύτερη από τα αδέλφια του Μάθιου Πέρι

Η Κέιτλιν Μόρισον είναι η ετεροθαλής αδερφή του Μάθιου Πέρι, που γεννήθηκε από τη Σούζαν και τον δεύτερο σύζυγό της Κιθ το 1981. Ο Μάθιου Πέρι τότε ήταν 10 ετών.

Στα απομνημονεύματά του, ο ίδιος μίλησε για τη μικρότερη αδερφή του, λέγοντας ότι «την αγάπησε αμέσως» μόλις γεννήθηκε. Ωστόσο, καθώς η Σούζαν και ο Κιθ απέκτησαν στην πορεία και άλλα παιδιά ο Μάθιου Πέρι αποκάλυψε ότι ένιωθε πως τώρα «μια οικογένεια μεγαλώνει γύρω μου, μια οικογένεια στην οποία δεν ένιωθα πραγματικά μέρος της».

Facebook Twitter Ο Μάθιου Πέρι με την αδελφή του Έμιλι

Έμιλι Μόρισον, η δεύτερη αδελφή του Μάθιου Πέρι

Η Έμιλι Μόρισον είναι η ετεροθαλής αδερφή του Μάθιου Πέρι και αυτή κόρη των Σούζαν και Κιθ, που γεννήθηκε το 1985. Στα απομνημονεύματά του, ο ηθοποιός μίλησε για τη γέννηση της Έμιλι, λέγοντας ότι ήταν «ξανθιά και χαριτωμένη σαν ένα κουμπί». Ακριβώς όπως την Κέιτλιν, την αγάπησε «αμέσως». Ωστόσο, εξακολουθούσε να αγωνίζεται με το αίσθημα αν ανήκει στη νέα του οικογένεια.

«Ήμουν τόσο συχνά έξω και κοιτούσα προς τα μέσα (στο σπίτι)», έγραψε, προσθέτοντας ότι αυτός και η μητέρα του «τσακώνονταν όλη την ώρα». Και έτσι ο Μάθιου Πέρι αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 15 ετών για να μείνει με τον πατέρα του, κάτι που άνοιξε τον δρόμο για την καριέρα του ως ηθοποιός.

Στο απόγειο της καριέρας του Μάθιου Πέρι στα Φιλαράκια, ο ηθοποιός βρέθηκε σε πολλές εκδηλώσεις με την Έμιλι στο πλευρό του. Το 2000, τον συνόδευσε στην πρεμιέρα της ταινίας του The Whole Nine Yards και την επόμενη χρονιά, ο Μάθιου Πέρι έφερε την Έμιλι και τη μητέρα του σε μια εκδήλωση προς τιμήν του Garnet Bailey.

Μαρία Πέρι, η αδελφή του από τον μπαμπά του

Η Μαρία Πέρι είναι η ετεροθαλής αδερφή του Μάθιου Πέρι, που γεννήθηκε από τον δεύτερο γάμο του πατέρα του Τζον με την σύζυγό του Ντέμπι το 1986. Στα απομνημονεύματά του, ο Πέρι μίλησε για τον γάμο του πατέρα του, αποκαλώντας τη Ντέμπι «μια υπέροχη γυναίκα».

Στα απομνημονεύματά του, αποκάλυψε ακόμα ότι η Μαρία ήταν το πρώτο άτομο που του αποκάλυψε τι σου συνέβη το 2018, όταν έπαθε διάτρηση εντέρου ως αποτέλεσμα της χρήσης OxyContin.

Περιγράφοντας την αδερφή του ως το «κομβικό πρόσωπο της οικογένειας Πέρι», είπε, «Η Μαρία έκανε ό,τι μπορούσε για να είναι υπέροχα παρηγορητική, αλλά αυτό (το συμβάν) δεν ήταν παρηγορητικό».

Facebook Twitter Ο Μάθιου Πέρι με τον αδελφό του Γουίλ

Γουίλ Μόρισον, ο αδελφός του Μάθιου Πέρι

Ο Γουίλ Μόρισον είναι ο μόνος ετεροθαλής αδερφός του Μάθιου Πέρι, από τη Σούζαν και τον Κιθ και γεννήθηκε το 1987. Όπως μερικά από τα άλλα αδέρφια του, ο Γουίλ έκανε μια σπάνια εμφάνιση με τον Μάθιου Πέρι καθώς παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα του Harry Potter and The Sorcerer's Stone τον Νοέμβριο του 2001.

Ο Πέρι ανέφερε τον Γουίλ μαζί με τις αδερφές του στα απομνημονεύματά του, ενώ θυμόταν την υποστήριξή τους στις δύσκολες φάσεις του.

«Τα πρόσωπα των αδελφών μου σκιάζουν τους γονείς μου, όπως και του αδελφού μου, όχι μόνο στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου, αλλά και στον Καναδά και το Λος Άντζελες. Κανένας από αυτούς, δεν μου γύρισε ποτέ την πλάτη. Φαντάσου τέτοια αγάπη αν μπορείς».

Facebook Twitter Ο Μάθιου Πέρι με την μικρότερη αδελφή του Μαντλίν

Μαντλίν Μόρισον, η μικρότερη αδελφή του Μάθιου Πέρι

Η Μαντλίν Μόρισον είναι η μικρότερη ετεροθαλής αδερφή του Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε το 1989, το τέταρτο παιδί της Σούζαν και του Κιθ.

Στα απομνημονεύματά του, ο ηθοποιός μίλησε για τις ευτυχισμένες αναμνήσεις του με τα μικρότερα αδέρφια του. «Πάντα αγαπούσα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι επειδή ήμουν δέκα ετών όταν γεννήθηκε η αδερφή μου η Κέιτλιν», εξήγησε.

«Μετά ήρθε η Έμιλυ, μετά ο Γουίλ και τελικά η Μαντλίν. Μου άρεσε να παίζω μαζί τους, να τους φροντίζω, να παίζω ανόητα παιχνίδια μαζί τους. Δεν υπάρχει καλύτερος ήχος στον πλανήτη από το γέλιο ενός παιδιού».

Με πληροφορίες του People