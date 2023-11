Κόρτνεϊ Κοξ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, οι κάμερες απαθανάτισαν συντετριμμένη τη συμπρωταγωνίστριά του στα «Φιλαράκια», Κόρντεϊ Κοξ.

Η 59χρονη Κόρτνεϊ Κοξ απαθανατίστηκε τη στιγμή που έφευγε από το πολυτελές εστιατόριο Nobu στο Λος Άντζελες μετά από δείπνο με τον σύντροφό της Τζόνι Μακντέντ και την παρέα τους το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Η διάσημη ηθοποιός εμφανίστηκε εξουθενωμένη, καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό της. Είναι ένα από τα πρώτα μέλη του καστ της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Φιλαράκια» που απαθανατίστηκε μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, αλλά και μετά την κοινή τους ανακοίνωση.

Courteney Cox appeared downcast while leaving dinner with her boyfriend and some pals.



Photos here: https://t.co/IE1DjdLdOS pic.twitter.com/y9ySddW8Ua