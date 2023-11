Μάθιου Πέρι: Κηδεύτηκε ο «Τσάντλερ», τα «Φιλαράκια» τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία

Ο Μάθιου Πέρι κηδεύτηκε στο Λος Άντζελες και οι πέντε συμπρωταγωνιστές του από τα «Φιλαράκια» συνόδευσαν τον ηθοποιό στην τελευταία του κατοικία.

Συγγενείς και φίλοι του Μάθιου Πέρι- που βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 54 ετών- συγκεντρώθηκαν σε νεκροταφείο του Λος Άντζελες, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από το στούντιο της Warner Bros, όπου γυρίζονταν τα «Φιλαράκια».

Η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ ΛεΜπλανκ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ ήταν εκεί, για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον φίλο και συμπρωταγωνιστής του, που έγινε διάσημος υποδυόμενος τον «Τσάντλερ Μπινγκ».

🚨🇺🇸|The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills this Friday. pic.twitter.com/03CcmK7cah — MAHR X (@MessiasAHG) November 4, 2023

Λίγα 24ωρα μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, οι πέντε πρωταγωνιστές της σειράς είχαν εκδώσει μια κοινή ανακοίνωση, προσπαθώντας να αποχαιρετήσουν τον φίλο τους.

«Είμαστε τόσο απόλυτα συντετριμμένοι από την απώλεια του Μάθιου. Ήμασταν κάτι περισσότερο από απλοί συμπρωταγωνιστές. Είμαστε οικογένεια. Υπάρχουν τόσα πολλά να πούμε, αλλά αυτή τη στιγμή θα πάρουμε χρόνο για να πενθήσουμε και να διαχειριστούμε αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια. Με τον καιρό θα πούμε περισσότερα, όταν θα είμαστε σε θέση», ανέφεραν σε αυτή την ανακοίνωση.

Matthew Perry's 'Friends' Costars Attend His Funeral in L.A. | Click to read more 👇 https://t.co/lydETFNOhf — TMZ (@TMZ) November 3, 2023

Στο νεκροταφείο Forest Lawn έχουν ταφεί πολλοί διάσημοι, μεταξύ άλλων οι Μάικλ Τζάκσον, Λουσίλ Μπολ, Κάρι Φίσερ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Πολ Γουόκερ.

Ο Μάθιου Πέρι βρέθηκε νεκρός μέσα στο τζακούζι του σπιτιού του, το περασμένο Σάββατο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια του θανάτου του, καθώς μετά τη νεκροψία αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Matthew Perry's family departs from his funeral with heavy hearts. Our thoughts are with them during this difficult time. 🙏❤️ pic.twitter.com/kEVs7fUgXn — Iris (@Iris_i_Life) November 4, 2023

