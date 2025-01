«Δεν θα σε αφήσουμε ποτέ ξανά»: Τρεις όμηροι της Χαμάς απελευθερώθηκαν μετά από 482 ημέρες

Στο Ισραήλ επέστρεψαν οι τρεις Ισραηλινοί και οι πέντε Ταϊλανδοί όμηροι της Χαμάς, που απελευθερώθηκαν σήμερα.

Οι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, είναι η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ, η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ, ο 80χρονος Γερμανοϊσραλινός Γκάντι Μόζες καθώς και πέντε Ταϊλανδοί. Ωστόσο, η απελευθέρωση των ομήρων δεν έγινε μαζικά.

Αρχικά απελευθερώθηκε νωρίς το πρωί η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ και μετά από τέσσερις με πέντε ώρες περίπου, απελευθερώθηκαν η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ, ο 80χρονος Γερμανοϊσραλινός Γκάντι Μόζες και οι πέντε Ταϊλανδοί εν μέσω ταραχών στη νότια Γάζα.

Σημειώνεται πως η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ που απελευθερώθηκε σήμερα από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της τρίτης ανταλλαγής ομήρων και της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, είναι εκείνη που έκανε κοτσίδες στις υπόλοιπες ομήρους. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στους δικούς της ανθρώπους ότι είναι ζωντανή, για αυτό και έκανε κοτσίδες σε γυναίκες και παιδιά που αφήνονταν ελεύθεροι.

Μάλιστα, άτομα που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην «Πλατεία Ομήρων» στο Τελ Αβίβ έκαναν κοτσίδες και στα δικά τους μαλλιά ως φορό τιμής και ένδειξη αλληλεγγύης προς την κοπέλα που απελευθερώθηκε, ανέφερε το Channel 12 News. Η πρώτη φορά που έκανε κοτσίδες σε ομήρους, ήταν στην εκεχειρία του Ισραήλ με τη Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που η Αγκάμ Μπέργκερ επανενώνεται με την οικογένειά της. Η μητέρα της, Μεράβ, την αγκάλιασε και έκλαιγε, λέγοντας πως «είμαστε εδώ και δεν θα σε αφήσουμε ποτέ ξανά, για πάντα. Αυτή είναι η υπόσχεση μιας μητέρας».

Imposible no emocionarse.

Agam Berger con sus padres después de ser liberada del infierno que duró 482 días en Gaza. pic.twitter.com/X8iD2QtKwV — Eric Cartman (@Cartman_Freedom) January 30, 2025

Released hostage soldier Agam Berger is seen on an Israeli Air Force helicopter being taken from an IDF facility near Gaza to a hospital in central Israel. pic.twitter.com/l02IRyYwNZ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 30, 2025

«Οι γονείς της Αγκάμ Μπέργκερ τη συγκινητική στιγμή που τη βλέπουν να την παραλαμβάνει ο Ερυθρός Σταύρος για να τη μεταφέρει στο Ισραήλ, κοντά τους μετά από 482 ημέρες αγωνίας, φόβου και ανησυχίας. Τι όμορφο συναίσθημα να σε υποδέχονται επιτέλους οι δικοί σου;!» γράφει η πρεσβεία του Ισραήλ.

Οι γονείς της Agam Berger τη συγκινητική στιγμή που τη βλέπουν να την παραλαμβάνει ο Ερυθρός Σταύρος για να τη μεταφέρει στο Ισραήλ, κοντά τους μετά από 482 ημέρες αγωνίας, φόβου και ανησυχίας.

Τί όμορφο συναίσθημα να σε υποδέχονται επιτέλους οι δικοί σου;! 🥺🩵🙏🏻🇮🇱



📸: @IDF pic.twitter.com/wKCGR8m9O8 — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) January 30, 2025

Οι πανηγυρισμοί της οικογένειας και των φίλων της Αγκάμ Μπέργκερ που απελευθερώθηκε μετά από 482 ημέρες:

Agam Berger's first hug with her mom and dad.



Photo credit: IDF#BringThemHomeNow#UntilTheLastHostage pic.twitter.com/omJVPg744v — Bring Them Home Now (@bringhomenow) January 30, 2025

חברותיה של אגם ברגר חוגגות את שחרורה משבי חמאס @daniel_elazar pic.twitter.com/cbBj1zYb79 — כאן חדשות (@kann_news) January 30, 2025

Celebrations from Agam Berger's friends as they watch her release after 482 days pic.twitter.com/1GyXofNizt — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 30, 2025

Returning hostage, IDF soldier Agam Berger, being transferred to the IDF. pic.twitter.com/0YLBNlDzqX — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 30, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως συγγενείς και φίλοι της Αρμπέλ Γεχούντ παρακολουθούσαν σε ζωντανή μετάδοση την απελευθέρωση και ξέσπασαν σε δάκρυα όταν παραδόθηκαν από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό. Πολλοί, σύμφωνα με τους Times of Israel, ήταν σε ένα σπίτι στο νότιο Ισραήλ και παρακολουθούσαν «με αγωνία και ανησυχία τι θα γίνει. Κάποιοι έκλαιγαν, άλλοι έκρυβαν με τα χέρια τους τα μάτια και το στόμα τους. Όλοι ξέσπσαν σε δάκρυα χαράς όταν είδαν τη Γεχούντ να περπατά ανάμεσα στο πλήθος».

Εκτός από τις οικογένειες και τους φίλους των ομήρων, στο Ισραήλ ανέμεναν την ανταλλαγή και οι όμηροι που είχαν απελευθερωθεί προηγούμενη φορά, όπως οι Liri Albag, Daniella Gilboa, Naama Levy και Karina Ariev, επιφυλάσσοντας ένα θερμό καλωσόρισμα. Οι τέσσερις κοπέλες έγραψαν «ήρωας», «βασίλισσα» και «σε περιμένουμε», για την Αγκάμ Μπέργκερ, διακοσμώντας την πόρτα του δωματίου του νοσοκομείου της Μπέργκερ.

Released hostages Liri, Naama, Karina and Daniella watching their friend Agam make her way home.

This is sisterhood 💛 pic.twitter.com/K7N7KLHLeR — Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2025

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ χαιρέτισε την επιστροφή οκτώ ομήρων στο Ισραήλ, κατακρίνοντας τις «σκηνές χάους» που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της παράδοσης. «Μας συγκινεί η επιστροφή από την αιχμαλωσία των Αγκάμ Μπέργκερ, Αρμπέλ Γεχούντ και Γκάντι Μόζες, μαζί με πέντε Ταϊλανδούς πολίτες. Οι σκηνές φρίκης κατά τη μεταφορά τους στον Ερυθρό Σταυρό ήταν τρομακτικές και απαράδεκτες. Οι όμηροι αντιμετώπισαν μια κόλαση με υπέρτατο ηρωισμό και τώρα επιτέλους επανενώνονται με τις καταπληκτικές οικογένειές τους και όλα τα αγαπημένα τους πρόσωπα» υποστήριξε ο Χέρτζογκ.

After 482 days, they are home. 💛 pic.twitter.com/vt7nS24HFR — Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2025

482 days ago, these Thai nationals were kidnapped by Hamas into Gaza. Today they are finally free. pic.twitter.com/FkXVATDRW6 — Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2025

