Εκεχειρία στη Γάζα: Live η νέα ανταλλαγή ομήρων - Απελευθερώθηκε η πρώτη

Απελευθερώθηκε η μία από τους ομήρους της Χαμάς που επιστρέφουν στο Ισραήλ σήμερα, στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα.

Πρόκειται για την 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ, που πιάστηκε αιχμάλωτη στις 7 Οκτωβρίου 2023 όταν υπηρετούσε την στρατιωτική της θητεία κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Η 20χρονη Αγκάμ αφού παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, «βρίσκεται τώρα στα χέρια του ισραηλινού στρατού». Η Χαμάς την παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στην Τζαμπάλια και στη συνέχεια, παραδόθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις.

Οι πανηγυρισμοί φίλων της Αγκάμ Μπέργκερ που απελευθερώθηκε μετά από 482 ημέρες:

חברותיה של אגם ברגר חוגגות את שחרורה משבי חמאס @daniel_elazar pic.twitter.com/cbBj1zYb79 — כאן חדשות (@kann_news) January 30, 2025

Celebrations from Agam Berger's friends as they watch her release after 482 days pic.twitter.com/1GyXofNizt — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) January 30, 2025

Η απελευθερώση της Αγκάμ Μπέργκερ:

IDF spotter Agam Berger was handed over by Hamas to the Red Cross in North Gaza’s Jabalya. Hamas and Palestinian Islamic Jihad (PIJ) subjected Agam to a harrowing ordeal, using her as a propaganda tool in their psychological warfare tactics. #Hamas pic.twitter.com/WIs85jgEXx — Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) January 30, 2025

🔴 BREAKING: First footage of 20-year-old Agam Berger surrounded by Hamas men and forced on stage in Gaza ahead of her release. pic.twitter.com/Z30UJUgHCW — Avi Mayer אבי מאיר (@AviMayer) January 30, 2025

Agam Berger is coming home. 🎗️ pic.twitter.com/zhL3ptb1mR — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) January 30, 2025

Οι όμηροι της Χαμάς που αναμένεται να απελευθερωθούν σήμερα και κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, είναι- συνολικά- οκτώ. Μετά την απελευθέρωση της πρώτης- για σήμερα- ομήρου, αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ, που αιχμαλωτίστηκε στο κιμπούτς Νιζ Οζ μαζί με την οικογένεια του αρραβωνιαστικού της, καθώς και ο Γερμανοϊσραλινός 80 ετών, ο Γκάντι Μόζες. Ελεύθεροι θα αφεθούν και πέντε Ταϊλανδοί.

Νωρίτερα, ο Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει τον 80χρονο Ισραηλινογερμανό Γκάντι Μόουζες και την 29χρονη Ισραηλινή Αρμπέλ Γεχούντ να αγκαλιάζονται και να χαμογελούν.

Εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας του Ισλαμικού Τζιχάντ ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ότι η οργάνωση «ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για να παραδώσει τους άλλους δύο Ισραηλινούς ομήρους».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 110 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Μια τέταρτη ανταλλαγή είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, με την απελευθέρωση τριών ομήρων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το Ισραήλ. Επτά Ισραηλινές έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες με αντάλλαγμα 290 Παλαιστίνιους, στις 19 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, και στη συνέχεια στις 25 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει ότι στην πρώτη φάση, που θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, θα αφεθούν ελεύθεροι 33 όμηροι με αντάλλαγμα 1.900 Παλαιστίνιους, όμως οι ισραηλινές αρχές έχουν δηλώσει ότι μεταξύ των ομήρων αυτών περιλαμβάνονται και οκτώ νεκροί.

Η εκεχειρία επέτρεψε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι ανάγκες είναι τεράστιες. Όμως, η Χαμάς προειδοποίησε ότι οι επόμενες απελευθερώσεις ομήρων ενδέχεται να επηρεαστούν, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ διέψευσε.

Χθες αξιωματούχοι της Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι καθυστερεί την είσοδο βοήθειας, κυρίως «καυσίμων, σκηνών, τροχόσπιτων, βαρέων μηχανημάτων» και προειδοποίησε ότι αυτό «ενδέχεται να επηρεάσει την κανονική εφαρμογή της συμφωνίας, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής κρατουμένων».

Η Cogat, η ισραηλινή υπηρεσία αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές, έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις». Σύμφωνα με την ίδια, «3.000 φορτηγά είχαν εισέλθει στη Γάζα» από τις 26 Ιανουαρίου ως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Την ώρα που σχεδόν το σύνολο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο, από τη Δευτέρα εκατοντάδες χιλιάδες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους στον βορρά, διασχίζοντας με τα πόδια χιλιόμετρα ανάμεσα στα ερείπια.

