Γάζα: Υπό ταραχές και με «ανεξήγητη καθυστέρηση» η τρίτη απελευθέρωση ομήρων

Με «μεγάλη και ανεξήγητη καθυστέρηση», σύμφωνα με ισραηλινά και αραβικά μέσα, πραγματοποιήθηκε η σημερινή απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, κατά την τρίτη ανταλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

Οι όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, είναι η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ, η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ, ο 80χρονος Γερμανοϊσραλινός Γκάντι Μόζες καθώς και πέντε Ταϊλανδοί. Ωστόσο, η απελευθέρωση των ομήρων δεν έγινε μαζικά. Αρχικά απελευθερώθηκε νωρίς το πρωί η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ και μετά από τέσσερις με πέντε ώρες περίπου, απελευθερώθηκαν η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ, ο 80χρονος Γερμανοϊσραλινός Γκάντι Μόζες και οι πέντε Ταϊλανδοί εν μέσω ταραχών στη νότια Γάζα. Επίσης, η Χαμάς παρέδωσε την 20χρονη Αγκάμ στον Ερυθρό Σταυρό στην Τζαμπάλια ενώ τους υπόλοιπους ομήρους στη Χαν Γιουνίς.

Chaotic scenes in Khan Younis during the handover of hostages Arbel Yehoud and Gadi Moses, as massive crowds continue to torment the hostages until the very last moments. pic.twitter.com/oFOZ5a2gbI — Prithwiraj Bhattacharya (@Prithwirajb007) January 30, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε τις «σκηνές χάους» στην παράδοση των ομήρων, απαιτώντας να μην επαναληφθούν, σχολιάζοντας πως είναι «απαράδεκτο ό,τι συνέβη σήμερα στη Χαν Γιουνίς». Οι επτά όμηροι «σπρώχθηκαν από έναν θυμωμένο όχλο καθώς παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Βλέπω με μεγάλη αυστηρότητα τις συγκλονιστικές σκηνές κατά την απελευθέρωση των ομήρων μας. Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της αφάνταστης σκληρότητας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «απαιτεί από τους διαπραγματευτές να διασφαλίσουν ότι τέτοιες φρικτές σκηνές δεν θα επαναληφθούν και θα εγγυηθούν την ασφάλεια των ομήρων μας. Όποιος τολμήσει να βλάψει τους ομήρους μας, θα πληρώσει».

DEVELOPING:

The Palestinian Islamic Jihad terrorist organization is now handing over hostages Arbel Yehoud (29) and Gadi Mozes (80) to the Red Cross in Khan Younis, southern Gaza.

Agam Berger (21) was handed over earlier, while five Thai hostages are also set to be released soon. pic.twitter.com/74y9ClNH4U — FlashFeed (@FlashFeed365) January 30, 2025

Todos os 7 reféns (Arbel Yehoud, Gadi Mozes e 5 reféns tailandeses) estão no mesmo veículo pic.twitter.com/3EFf0vmGev — Desiree Rugani (@desireerugani) January 30, 2025

Επίσης, το Ισραήλ είπε ότι θα διαμαρτυρηθεί στους μεσολαβητές της εκεχειρίας στη Γάζα για τις «σκηνές χάους» κατά την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς, μετά τη «χαοτική παράδοση». «Οι δύο άμαχοι όμηροι περικυκλώθηκαν από έναν όχλο που ούρλιαζε και έσπρωχνε στη Χαν Γιουνίς καθώς μεταφέρονταν προς τον Ερυθρό Σταυρό. Αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέσα από ένα πλήθος που τους χλεύαζε» γράφουν οι Times of Israel.

Μερικά βίντεο δείχνουν πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο απελευθέρωσης των ομήρων ενώ άλλοι ακολουθούν το όχημα που είχε την 29χρονη Αρμπέλ. Σε άλλο βίντεο φαίνεται η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ να είναι «φοβισμένη και τρομαγμένη», λίγα λεπτά πριν παραδοθεί από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα. Γύρω της υπάρχουν ένοπλοι της Χαμάς τους οποίους σπρώχνει το πλήθος, προσπαθώντας να φτάσουν στο όχημα του Ερυθρού Σταυρού.

Footage shows hostage Arbel Yehoud being handed over to the Red Cross by the Palestinian Islamic Jihad in southern Gaza's Khan Younis a short while ago. pic.twitter.com/NJqdkfobeP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 30, 2025

„Zivile Bevölkerung“?



Menschen, die Geiseln demütigen, Selfies mit ihnen machen und ihre Peiniger bejubeln, sind keine Unbeteiligten. Was wir in Khan Younis heute sehen, ist die Unterstützung des Terrors – live und in Farbe!



Die deutsch-israelischen Geiseln Arbel Yehoud und… pic.twitter.com/BvOh9Vo4mT — Iman Sefati (@ISefati) January 30, 2025

Από την πλευρά του, ο ακροδεξιός πρόεδρος του κόμματος Otzma Yehudit, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, που παραιτήθηκε από την κυβέρνηση υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου λόγω της συμφωνίας που σύναψε με τη Χαμάς για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, σχολίασε «οι χαοτικές σκηνές στη Γάζα αντιπροσωπεύουν την αποτυχία της συμφωνίας με τη Χαμάς», χαιρετίζοντας όμως, την επιστροφή των τριών Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς.

«Είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι για την επιστροφή των αγαπημένων μας Αγκάμ, Αρμπέλ και Γκάντι, αλλά οι φρικτές εικόνες από τη Γάζα το καθιστούν σαφές: Αυτή δεν είναι μια πλήρης νίκη, αυτή είναι μια πλήρης αποτυχία, σε μια απερίσκεπτη συμφωνία όπως καμία άλλη. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να εμποδίσει την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στο πλήθος που τώρα προσπαθεί να λιντσάρει τους ομήρους μας- καύσιμα, ρεύμα και νερό- συντρίβοντάς τους στρατιωτικά μέχρι να παρακαλέσουν οι ίδιοι να επιστρέψουν τους ομήρους μας, αλλά αποφάσισε να επιλέξει τον δρόμο της παράδοσης σε ανθρώπινα τέρατα. Δεν είναι αργά για να συνέλθει!» δήλωσε ο ακροδεξιός πολιτικός.

