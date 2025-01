Το κρυφό μήνυμα της ομήρου της Χαμάς που απελευθερώθηκε σήμερα - Γιατί έκανε κοτσίδες

Η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ που απελευθερώθηκε σήμερα από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της τρίτης ανταλλαγής ομήρων και της συμφωνίας για κατάπαυση πυρός στη Γάζα, είναι εκείνη που έκανε κοτσίδες στις υπόλοιπες ομήρους.

Όταν κυκλοφόρησαν οι εικόνες των ομήρων της Χαμάς από την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν οι πλεξούδες στα μαλλιά.

Οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας στη Γάζα:

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο Kan News την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, η Τσεν Γκολντστάιν Άλμογκ, η οποία αφέθηκε ελεύθερη πριν από πάνω από έναν χρόνο με τα τρία της παιδιά, είπε χωρίς να κατονομάσει τον όμηρο που μπορεί να πλέκει τα μαλλιά τους: «Ίσως υπάρχει κάποιος όμηρος, πίσω στη Γάζα, που προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο, πλέκοντας τα μαλλιά των απελευθερωμένων ομήρων;».

Τον Δεκέμβριο του 2023, η ανταποκρίτρια του Kan News Καρμέλα Μενάσι, δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικό με αυτές τις πλεξούδες. «Μία από τους ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Χαμάς φωτογραφήθηκε το βράδυ της απελευθέρωσής της με μαλλιά-πλεξούδες», αποκάλυπτε το ρεπορτάζ, σχετικά με μια 17χρονη όμηρο, η οποία είπε σε αξιωματικό του IDF μετά την απελευθέρωσή της ότι «οι γυναίκες στρατιώτες που κρατήθηκαν μαζί της σε αιχμαλωσία της έπλεξαν τα μαλλιά την ημέρα της απελευθέρωσης». «Μας φρόντισαν», είπε.

Επιπλέον, τον Αύγουστο, η κόρη της Τσεν μίλησε σε μια εκδήλωση. Απευθυνόμενη στην Αγκάμ Μπέργκερ, δήλωσε: «Πριν από εννέα μήνες τηλεφώνησα στον πατέρα σου στον δρόμο για το ελικόπτερο. Του ευχήθηκα χρόνια πολλά, όπως μου το ζήτησες. Είχα ακόμα τις πλεξούδες που μου έκανες όταν του τηλεφώνησα. Οι γονείς σου δεν με πίστεψαν. Και δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο δεν ήξεραν τίποτα. Σήμερα είναι τα γενέθλιά σου και σήμερα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για σένα».

Η 20χρονη Αγκάμ ήθελε να στείλει λοιπόν, ένα μήνυμα στους δικούς της ανθρώπους ότι είναι ζωντανή, για αυτό και έκανε κοτσίδες σε γυναίκες και παιδιά που αφήνονταν ελεύθεροι. Μάλιστα, άτομα που συγκεντρώθηκαν σήμερα στην «Πλατεία Ομήρων» στο Τελ Αβίβ έκαναν κοτσίδες και στα δικά τους μαλλιά ως φορό τιμής και ένδειξη αλληλεγγύης προς την κοπέλα που απελευθερώθηκε, ανέφερε το Channel 12 News. Η πρώτη φορά που έκανε κοτσίδες σε ομήρους, ήταν στην εκεχειρία του Ισραήλ με τη Χαμάς τον Νοέμβριο του 2023.

Επίσης, πριν από λίγο καιρό, σε συνέντευξη στο κανάλι Hidabroot, η μητέρα της Αγκάμ, Μεράβ, είπε ότι η κόρη της «έπλεξε τα μαλλιά των άλλων γυναικών πριν από την αποφυλάκισή τους». «Σκέφτηκα, ποιος έπλεκε αυτές τις πλεξούδες;», σχολίασε δημοσιογράφος, και η Μεράβ απάντησε: «Ήταν η Αγκάμ που έπλεκε τα μαλλιά των κοριτσιών που ξέρει ότι απελευθερώνονται όσο μένει πίσω».

Agam Berger, 20, surrounded by jihadist terrorists in masks with guns on a stage after almost 500 days in gruelling captivity. And where are the feminists? Exactly.



You’re coming home now Agam. 🎗️ pic.twitter.com/WCYKSq916k