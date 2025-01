Εκεχειρία στη Γάζα: Η απελευθέρωση της δεύτερης ομήρου της Χαμάς εν μέσω ταραχών

Βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη σημερινή απελευθέρωση της δεύτερης ομήρου της Χαμάς, στο πλαίσιο της εκεχειρίας στη Γάζα.

Πρόκειται για την 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ, που αιχμαλωτίστηκε στο κιμπούτς Νιζ Οζ μαζί με την οικογένεια του αρραβωνιαστικού της. Η απελευθέρωσή της έγινε στη Χαν Γιουνίς, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel, σχολιάζοντας πως «η Αρμπέλ φαίνεται να οδηγείται μέσα από ένα μεγάλο πλήθος Παλαιστινίων και τρομοκρατών».

Μερικά βίντεο δείχνουν πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο απελευθέρωσης των ομήρων ενώ άλλοι ακολουθούν το όχημα που έχει την 29χρονη. Σε άλλο βίντεο φαίνεται η 29χρονη Αρμπέλ Γεχούντ να είναι «φοβισμένη και τρομαγμένη», λίγα λεπτά πριν παραδοθεί από τη Χαμάς στον Ερυθρό Σταυρό, στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα. Γύρω της υπάρχουν ένοπλοι της Χαμάς τους οποίους σπρώχνει το πλήθος, προσπαθώντας να φτάσουν στο όχημα του Ερυθρού Σταυρού.

Footage shows hostage Arbel Yehoud being handed over to the Red Cross by the Palestinian Islamic Jihad in southern Gaza's Khan Younis a short while ago. pic.twitter.com/NJqdkfobeP — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 30, 2025

Chaotic scenes in Khan Younis during the handover of hostages Arbel Yehoud and Gadi Moses, as massive crowds continue to torment the hostages until the very last moments. pic.twitter.com/oFOZ5a2gbI — Prithwiraj Bhattacharya (@Prithwirajb007) January 30, 2025

Todos os 7 reféns (Arbel Yehoud, Gadi Mozes e 5 reféns tailandeses) estão no mesmo veículo pic.twitter.com/3EFf0vmGev — Desiree Rugani (@desireerugani) January 30, 2025

DEVELOPING:

The Palestinian Islamic Jihad terrorist organization is now handing over hostages Arbel Yehoud (29) and Gadi Mozes (80) to the Red Cross in Khan Younis, southern Gaza.

Agam Berger (21) was handed over earlier, while five Thai hostages are also set to be released soon. pic.twitter.com/74y9ClNH4U — FlashFeed (@FlashFeed365) January 30, 2025

„Zivile Bevölkerung“?



Menschen, die Geiseln demütigen, Selfies mit ihnen machen und ihre Peiniger bejubeln, sind keine Unbeteiligten. Was wir in Khan Younis heute sehen, ist die Unterstützung des Terrors – live und in Farbe!



Die deutsch-israelischen Geiseln Arbel Yehoud und… pic.twitter.com/BvOh9Vo4mT — Iman Sefati (@ISefati) January 30, 2025

Νωρίτερα, απελευθερώθηκε η 20χρονη Αγκάμ Μπέργκερ, που πιάστηκε αιχμάλωτη στις 7 Οκτωβρίου 2023 όταν υπηρετούσε την στρατιωτική της θητεία κοντά στη Λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς την παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό στην Τζαμπάλια και στη συνέχεια, παραδόθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 110 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Μια τέταρτη ανταλλαγή είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, με την απελευθέρωση τριών ομήρων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη, το Ισραήλ. Επτά Ισραηλινές έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερες με αντάλλαγμα 290 Παλαιστίνιους, στις 19 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, και στη συνέχεια στις 25 Ιανουαρίου.

Η συμφωνία εκεχειρίας προβλέπει ότι στην πρώτη φάση, που θα διαρκέσει έξι εβδομάδες, θα αφεθούν ελεύθεροι 33 όμηροι με αντάλλαγμα 1.900 Παλαιστίνιους, όμως οι ισραηλινές αρχές έχουν δηλώσει ότι μεταξύ των ομήρων αυτών περιλαμβάνονται και οκτώ νεκροί.

Η εκεχειρία επέτρεψε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα, όπου οι ανάγκες είναι τεράστιες. Όμως, η Χαμάς προειδοποίησε ότι οι επόμενες απελευθερώσεις ομήρων ενδέχεται να επηρεαστούν, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, κάτι που το Ισραήλ διέψευσε.

Χθες αξιωματούχοι της Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι καθυστερεί την είσοδο βοήθειας, κυρίως «καυσίμων, σκηνών, τροχόσπιτων, βαρέων μηχανημάτων» και προειδοποίησε ότι αυτό «ενδέχεται να επηρεάσει την κανονική εφαρμογή της συμφωνίας, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής κρατουμένων».

Η Cogat, η ισραηλινή υπηρεσία αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις στις κατεχόμενες παλαιστινιακές περιοχές, έκανε λόγο για «ψευδείς ειδήσεις». Σύμφωνα με την ίδια, «3.000 φορτηγά είχαν εισέλθει στη Γάζα» από τις 26 Ιανουαρίου ως το μεσημέρι της Τετάρτης.

Την ώρα που σχεδόν το σύνολο των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο, από τη Δευτέρα εκατοντάδες χιλιάδες έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στα σπίτια τους στον βορρά, διασχίζοντας με τα πόδια χιλιόμετρα ανάμεσα στα ερείπια.