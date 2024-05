Δανία: Υπό έλεγχο η φωτιά στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού που παρασκευάζει το Ozempic

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού Novo Nordisk στα προάστια της Κοπεγχάγης., παρασκευαστή των φαρμάκων για την απώλεια βάρους Ozempic και Wegovy, τέθηκε υπό έλεγχο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά, που προηγουμένως είχε χαρακτηριστεί «τεραστίων διαστάσεων», έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο και για τον λόγο αυτό η πυροσβεστική περιόρισε τις δυνάμεις της στο σημείο στους 30 άνδρες, από 100 αρχικά, είπε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Μάρτιν Σμιθ. Οι υπάλληλοι που εργάζονταν στον κτίριο, στο προάστιο Μπάγκσφερντ, στα βόρεια της Κοπεγχάγης, απομακρύνθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

«Απομένουν μονάχα κάποιες εστίες καπνού», είπε ο Σμιθ. Μπουλντόζες και γερανοί έφτασαν στην περιοχή για να απομακρύνουν τα χαλάσματα.

