Δανία: Τεράστια φωτιά στα γραφεία του φαρμακευτικού κολοσσού που παρασκευάζει το Ozempic

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Τετάρτη σε κτίριο γραφείων στην Κοπεγχάγη που ανήκει στον δανέζικο φαρμακευτικό όμιλο Novo Nordisk, παρασκευαστή των φαρμάκων για την απώλεια βάρους Ozempic και Wegovy.

«Πρόκειται για μια τεράστια φωτιά. Έχουμε περίπου 100 πυροσβέστες στο σημείο", δήλωσε ο Μάρτιν Σμιθ, επικεφαλής επιχειρήσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Κοπεγχάγης. Είπε ότι το κτίριο έχει εκκενωθεί.

Ο Σμιθ δήλωσε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα κοντέινερ σε εργοτάξιο της Novo Nordisk και εξαπλώθηκε στην οροφή ενός παρακείμενου κτιρίου γραφείων που ανήκει επίσης στην εταιρεία στο Bagsvaerd, στο βόρειο τμήμα της ευρύτερης Κοπεγχάγης.

