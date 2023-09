Choriza May: Η διάσημη drag queen κατηγορεί οδηγό της Uber για ομοφοβικό επεισόδιο

Η δημοφιλής draq queen και πρωταγωνίστρια του βρετανικού Ru Paul's Drag Race, Choriza May, κατήγγειλε έναν οδηγό της Uber για ομοφοβία καθώς ακύρωσε την κράτηση όταν την είδε να περιμένει το ταξί.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Λονδίνο με την Ισπανίδα drag queen να προχωρά σε καταγγελία μέσω Twitter σχολιάζοντας στην ανάρτηση: «Λίγη ομοφοβία για να ολοκληρωθεί η Εβδομάδα Μόδας».

H Choriza May δήλωσε ότι εκείνη και μια φίλη της, ντυμένες και οι δύο drag καθώς είχαν μόλις ολοκληρώσει μία παράσταση, τηλεφώνησαν στην Uber το μεσημέρι της Δευτέρας, για να πάνε για φαγητό.

Όπως δήλωσε η ίδια, «όταν το Uber έφτασε, βγαίνω έξω, του κάνω νεύμα με το χέρι, κρατώντας τις βαλίτσες μου και έχοντας κανονικά το μακιγιάζ μου. Ήταν ξεκάθαρο ότι το Uber ήταν για εμάς». «Απλώς περίμενα να σταματήσει και τον βλέπω να συνεχίζει την πορεία του. Κοιτάζω το κινητό μου και η εφαρμογή Uber έψαχνε για άλλον οδηγό, επειδή εκείνος είχε ακυρώσει το δρομολόγιο».

Σύμφωνα με τη δημοφιλή drag queen, δεν είναι η πρώτη φορά που της συμβαίνει κάτι τέτοιο ενώ και λίγο πριν το συμβάν στο Λονδίνο πολλά ταξί την αγνοούσαν όταν προσπαθούσε να βρει διαδρομή.

Just a bit of homophobia to finish off Fashion Week. This @Uber driver just seen me in drag and canceled the trip right in front of my face then drove off. Just lovely 🏳️‍⚧️🏳️‍🌈 @Uber_Support pic.twitter.com/Gr5qEiSEjh