Βρετανία: Νέα φωτογραφία του Πρίγκιπα Τζορτζ για τα 12α γενέθλιά του

Το παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα νέα φωτογραφία του Πρίγκιπα Τζορτζ με αφορμή τα 12α γενέθλιά του.

Στην εικόνα, ο νεαρός πρίγκιπας ποζάρει με χαμόγελο σε εξοχικό φόντο, φορώντας γιλέκο και βραχιόλι φιλίας. Η φωτογραφία τραβήχτηκε νωρίτερα φέτος στο Νόρφολκ από τον φωτογράφο Τζος Σίνερ.

Τη φωτογραφία συνόδευε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας, με το μήνυμα: «Χρόνια πολλά στον Πρίγκιπα Τζορτζ!» και ένα emoji γενέθλιας τούρτας.

Ένα σύντομο βίντεο που αναρτήθηκε επίσης στα social media δείχνει τον Τζορτζ να παίζει με τα μικρότερα αδέλφια του, την Πριγκίπισσα Σαρλότ και τον Πρίγκιπα Λούι, λίγο πριν από τη λήψη της φωτογραφίας, δίπλα σε ξύλινη πύλη στην εξοχή.

Ο Πρίγκιπας Τζορτζ είναι ο μεγαλύτερος γιος του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κάθριν και δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου. Το ενδιαφέρον για την επόμενη φάση της εκπαίδευσής του είναι έντονο, καθώς αναμένεται να αποφασιστεί σύντομα το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει. Υπάρχουν εικασίες ότι ενδέχεται να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να εγγραφεί στο ιδιωτικό σχολείο Ίτον, όπου η φοίτηση ξεκινά συνήθως στην ηλικία των 13 ετών.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έχουν εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να προσφέρουν στα παιδιά τους όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα, στο σπίτι τους, το Adelaide Cottage, που βρίσκεται στο κτήμα του Ουίνδσορ. Ωστόσο, η ζωή του Πρίγκιπα Τζορτζ παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Πρόσφατα, ο Τζορτζ εμφανίστηκε μαζί με τους γονείς του στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον, ενώ στάθηκε στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ κατά την επίδειξη αεροσκαφών γνωστή ως «Trooping the Colour».

