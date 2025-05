Ημέρα της Νίκης στη Βρετανία: Ξεχώρισε ξανά ο πρίγκιπας Λούις - Πείραζε τους γύρω του και έκανε γκριμάτσες

Ξεχώρισε, για άλλη μια φορά, ο πρίγκιπας Λούις κατά τη διάρκεια των εορτασμών στη Βρετανία και τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη.

Η Βρετανία γιορτάζει από σήμερα τα 80 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη, με στρατιωτική παρέλαση, εκδηλώσεις, πικνίκ, εκθέσεις και τη βασιλική οικογένεια από το μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ.

Τέσσερις ημέρες εορτασμών ξεκίνησαν σήμερα με μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Λονδίνο στην οποία συμμετείχαν και ουκρανικά στρατεύματα, σε ένδειξη υποστήριξης προς την εμπόλεμη Ουκρανία, αλλά και αυτά του ΝΑΤΟ παρουσία της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Σε μια Ευρώπη που ανησυχεί, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, «η ειρήνη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ποτέ δεδομένη», είχε δηλώσει στις 9 Απριλίου ο βασιλιάς Κάρολος απευθυνόμενος στο ιταλικό κοινοβούλιο, αναφερόμενος «στην ηχώ μιας εποχής η οποία ελπίζαμε διακαώς ότι ανήκει στο παρελθόν».

Ημέρα της Νίκης στη Βρετανία: Ξεχώρισε ξανά ο πρίγκιπας Λούις

Περιστοιχισμένος από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ο 76χρονος Κάρολος, ο οποίος δίνει εδώ και 15 μήνες μάχη με τον καρκίνο, εμφανίστηκε στο μπαλκόνι των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ νωρίς το απόγευμα για να θαυμάσει παλιά και νέα αεροσκάφη που πέταξαν στον ουρανό.

King Charles sends 'timely message' to Prince Harry with Palace balcony 'power move' - The Mirror https://t.co/q3wKNFBcut — ian hardy (@vikianuk) May 5, 2025

Τα βρετανικά μέσα πάντως, σχολίασαν τον πρίγκιπα Λούις που ξεχώρισε για άλλη μια φορά καθώς κινούνταν συνέχεια, πείραζε τα μαλλιά του αλλά και τους γύρω του ενώ έκανε και γκριμάτσες, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα social media και στα πρακτορεία.

Μάλιστα, ο πρίγκιπας Τζορτζ, όπως επισημαίνει το SkyNews, τον κοίταξε κάποια στιγμή με αυστηρό βλέμμα και στη συνέχεια κοίταξε τον πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ, ο οποίος «φάνηκε να συγκρατεί το γέλιο του καθώς καθόταν δίπλα στους γιους του».

Επίσης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο πρίγκιπας Λούις «έδειξε τις χορευτικές του κινήσεις ενώ καθόταν» και «ο πρίγκιπας Γουίλιαμ τον σκούντηξε στο πόδι για να σταματήσει».

I will never stop loving #PrinceLouis. He's the Gorilla Glue of the Royal Fam. He puts the sunshine in the royal day. He's hilarious. No Filter! What ya' see is what ya' get. Can we trade #PrinceHarry for #PrinceLouis in America? Please? We could use some laughs here the USA. pic.twitter.com/ufRe0h8kiE — IreneAdler2000 (@JudyO49124538) May 5, 2025

📸 Prince Louis imitates Prince George doing his hair pic.twitter.com/s36UT2tSyi — The Telegraph (@Telegraph) May 5, 2025

The Princess of Wales, Prince Louis and Princess Charlotte on the Buckingham Palace balcony pic.twitter.com/blZG9H0SCb — Jerseydeanne (@jerseydeanne) May 5, 2025

The Princess of Wales and her mini me Prince Louis 💜 pic.twitter.com/UEfS1yYUTZ — The Hon. Lady E 💜🤍💚♊️👑🎨 💜🤍💚 (@witchinateacup) May 5, 2025

Why is Prince Louis so dramatic 🤣 pic.twitter.com/VAABrHcTdB — The British Prince (@freedom_007__) May 5, 2025

📸 Prince Louis brushes off father’s uniform pic.twitter.com/D46SaHl3Ey — Telegraph Royal Family (@TelegraphRoyals) May 5, 2025

The adorable bond between father and son in this photo is heartwarming 🥺



Prince William doesn't need a podcast to tell us his kids are happy—his children show us themselves 💙#PrinceWilliam #PrinceLouis pic.twitter.com/l9pd7pnSHu — The British Prince (@freedom_007__) May 5, 2025

Στις 8 Μαΐου 1945 από το ίδιο μπαλκόνι ο τότε βασιλιάς της Βρετανίας Γεώργιος Στ’ και η σύζυγός του Ελισάβετ, μαζί με τον πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ και τις κόρες τους, τη μελλοντική βασίλισσα Ελισάβετ και την Μάργκαρετ, χαιρέτισαν τους δεκάδες χιλιάδες Λονδρέζους που γιόρταζαν την «Ημέρα της Νίκης στην Ευρώπη», όπως τη χαρακτήρισε ο Τσόρτσιλ.

Το ίδιο βράδυ οι δύο νεαρές πριγκίπισσες, ηλικίας 19 και 14 ετών αντίστοιχα, έλαβαν άδεια για να βγουν από το παλάτι και ινκόγκνιτο να πάρουν μέρος στους ξέφρενους εορτασμούς των Λονδρέζων. Η ίδια η Ελισάβετ είχε δηλώσει 40 χρόνια αργότερα ότι αυτή ήταν «μία από τις πιο αξιομνημόνευτες νύκτες της ζωής μου».

Η Ελισάβετ, που υπηρέτησε στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου ως εθελόντρια οδηγός και μηχανικός, φορούσε τη στολή της και στην αρχή είχε κατεβάσει το καπέλο της ως τα μάτια της καθώς «φοβόμουν ότι θα με αναγνωρίσουν».

Οι φετινοί εορτασμοί για το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου είναι «μια στιγμή εθνικής ενότητας», υπογράμμισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είναι «μια στιγμή για να γιορτάσουμε αυτή την ειρήνη που κερδήθηκε τόσο δύσκολα, να τιμήσουμε τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους και να θυμηθούμε τις θυσίες που έκαναν τόσοι άνθρωποι για να εγγυηθούν την ελευθερία μας», όπως τόνισε σε ανακοίνωσή του.

Στη συνέχεια, ακολούθησε στο Μπάκιγχαμ δεξίωση προς τιμή 50 βετεράνων του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και ανθρώπων που έζησαν την εποχή εκείνη. Εξάλλου σε όλη τη Βρετανία διοργανώνονται εκατοντάδες γιορτές, πικνίκ, εκθέσεις και τελετές μνήμης.

Ημέρα της Νίκης στη Βρετανία: Τετραήμερος εορτασμός

Αύριο, Τρίτη, η βασίλισσα Καμίλα θα θαυμάσει στον Πύργο του Λονδίνου μια εγκατάσταση που αποτελείται από περίπου 30.000 κεραμικές παπαρούνες, σύμβολα των θυμάτων πολέμου, ενώ πολλά κτίρια στη Βρετανία, ανάμεσά τους και το Μπάκιγχαμ, θα φωταγωγηθούν.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη, όταν το μεσημέρι (14:00 ώρα Ελλάδας) θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Ουέστμινστερ προσευχή παρουσία της βασιλικής οικογένειας και θα ακολουθήσει συναυλία στο Horse Guards Parade του Λονδίνου.

Εξάλλου την Πέμπτη οι παμπ θα μπορούν να κλείσουν δύο ώρες αργότερα. Την ώρα που οι νεότερες γενιές αντιμετωπίζουν με ολοένα και μεγαλύτερη αδιαφορία τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εορτασμοί φέτος είναι ακόμη πιο σημαντικοί καθώς «πιθανόν είναι η τελευταία ευκαιρία να συμμετάσχουν επιζώντες» της εποχής εκείνης, εκτίμησε ο ιστορικός Ρόμπερτ Χέιζελ του University College London.

