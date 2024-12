Βρετανία: Εκατοντάδες εξόριστοι Σύροι πανηγύρισαν την πτώση Άσαντ στην Τραφάλγκαρ

Εκατοντάδες εξόριστοι Σύροι στη Βρετανία, γιορτάζουν σήμερα την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία.

Το απόγευμα της Κυριακής η πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου γέμισε από εκατοντάδες Σύρους, οι οποίοι πανηγύριζαν τυλιγμένοι με τη σημαία της αντιπολίτευσης, φωνάζοντας «συγχαρητήρια». Σε δεκάδες βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, απεικονίζονται να αγκαλιάζονται και να φωνάζουν παράλληλα «ελευθερία».

«Η Συρία είναι δική μας, όχι της οικογένειας Άσαντ», ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στη συγκέντρωση των εξορισμένων, «Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, κάτι που δεν πίστευα ότι θα το ζήσω», δήλωσε ένας εκ των παρευρισκόμενων, ο οποίος τελευταία φορά βρέθηκε στη χώρα του το 2012 και δεν ξαναπήγε, λόγω του πολέμου. Τώρα όμως με τα νέα δεδομένα , σκέφτεται «να επιστρέψει σύντομα».

Τα πράγματα «δεν μπορεί να γίνουν χειρότερα απ’ όσο ήταν με τον Άσαντ» ανέφερε μια 34χρονη που εγκατέλειψε τη χώρα της το 2011 και δεν επέστρεψε από τότε. «Η Συρία είναι μια χώρα με μεγάλη ποικιλομορφία, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στους τζιχαντιστές να την κυβερνήσουν», διαβεβαίωσε.

My husband sending me videos from Trafalgar Square in London right now. Ukraine stands with the people of Syria. pic.twitter.com/DAo90f2onO — 🇺🇦 Валерія Voshchevska (@Val_Voshchevska) December 8, 2024

Ο 63χρονος δημοσιογράφος και συγγραφέας Χουσάμ Έντιν Μπαράμο, δήλωσε πως «δεν θα αφήσουμε τη χώρα στους ενόπλους. Προς το παρόν οι αντάρτες που κατέλαβαν την εξουσία συμπεριφέρονται καλά». Ο ίδιος έφυγε από τη Συρία πριν από 30 χρόνια επειδή στήριζε την αντιπολίτευση και έκτοτε δεν ξαναγύρισε στην πατρίδα του.

«Σήμερα το πρωί, έκλαιγα σαν μικρό παιδί. Είναι μια καινούρια ημέρα, μια σημαντική ημέρα. Αισθάνομαι εκστασιασμένος. Ξαναγεννήθηκα», είπε καταλήγοντας ότι θέλει να επιστρέψει πίσω.