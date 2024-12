Συρία: Οι αντάρτες κατέλαβαν το προεδρικό παλάτι του Άσαντ σε Δαμασκό και Χαλέπι

Δυνάμεις της συριακής αντιπολίτευσης κατέλαβαν το προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό μετά από ταχεία επίθεση που κατέλαβαν τον έλεγχο της πρωτεύουσας, σηματοδοτώντας το τέλος της 53χρονης διακυβέρνησης της Συρίας από την οικογένεια αλ Άσαντ.

Για πολλούς στη Συρία, η πτώση του Άσαντ ήταν μια στιγμή γεμάτη ελπίδα, καθώς δεν φοβόντουσαν πλέον το καθεστώς που κατέπνιγε τις ελευθερίες τους. Παράλληλα σηματοδοτεί την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα στη Συρία σχετικά με το ποιος θα κυβερνήσει μια χώρα στην οποία ανταγωνιστικές φατρίες διεκδικούν τον έλεγχο διαφορετικών περιοχών της επικράτειας.

We need a repeat of this scene from the Presidential palace in Damascus. To mark the end of Assad's rule and the beginning of a new era for a free Syria.#ردع_العدوانpic.twitter.com/c7HP0c5zXC