Βλαντιμίρ Σκλιάροφ: Νεκρός ο γνωστός Ρώσος χορευτής μπαλέτου στα 39 του - Έπεσε από τον 5ο όροφο

Ο διάσημος Ρώσος χορευτής μπαλέτου Βλαντιμίρ Σκλιάροφ πέθανε σε ηλικία 39 ετών, πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου το Σάββατο.

Αυτό δήλωσε εκπρόσωπος του θεάτρου Mariinsky στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fontanka το Σαββατοκύριακο και παρότι έχει ξεκινήσει ομοσπονδιακή έρευνα για να διερευνηθεί ο θάνατος του χορευτή, «η προκαταρκτική αιτία» έχει κριθεί ατύχημα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

To θέατρο Mariinsky χαρακτήρισε τον θάνατο του Σκλιάροφ «τεράστια απώλεια». «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του καλλιτέχνη, στους αγαπημένους του, στους φίλους του και στους πολυάριθμους θαυμαστές του έργου και του ταλέντου του. Έγραψε για πάντα το όνομά του στην ιστορία του παγκόσμιου μπαλέτου», ανέφερε.

Η εκπρόσωπος, Anna Kasatkina, δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Σκλιάροφ έπαιρνε παυσίπονα για έναν τραυματισμό στην πλάτη και είχε προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη τη Δευτέρα.

The Royal Ballet is deeply saddened to hear the news of the death of Vladimir Shklyarov. We remember his time performing with the Company as a guest artist and our thoughts are with his family and friends.



Photo: Kenneth MacMillan's Manon, 2018. Photograph by Sasha Gouliaev pic.twitter.com/h7T63ds0Ry