Βιετνάμ: Χωρίς φώτα κάθε βράδυ το Ανόι λόγω καύσωνα για να έχουν κλιματιστικά

Στην προσπάθεια να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας στο Ανόι, οι αρχές πήραν μία ριζοσπαστική απόφαση- η πρωτεύουσα του Βιετνάμ να σβήνει τα φώτα το βράδυ.

Τα πάρκα στο Ανόι, μία πόλη οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, θα βυθιστούν στο σκοτάδι από τις 11 το βράδυ, ενώ τα δύο τρίτα από τις κολώνες φωτισμού των δρόμων θα σβήσουν την ίδια ώρα.

Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι καύσωνες.

Στις αρχές Μαΐου το Βιετνάμ κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία του (44,1 βαθμούς Κελσίου) καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το 2019.

Η χώρα επλήγη από καύσωνα και τον Απρίλιο και στα τέλη Μαΐου και η κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης EVN έχει προειδοποιήσει ότι η τεράστια κατανάλωση των κλιματιστικών και των ανεμιστήρων έχει προκαλέσει καταπόνηση στο εθνικό σύστημα ηλεκτροδότησης.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την έντονη ξηρασία στο βόρειο Βιετνάμ, γεγονός που σημαίνει ότι τα επίπεδα των υδάτων στα φράγματα υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι κατά 30% με 40% χαμηλότερα του φυσιολογικού.

«Ανησυχώ για τις ενεργειακές ελλείψεις, που μπορεί να μας επηρεάσουν σφόδρα στη διάρκεια του θερμού καλοκαιριού», λέει ο κάτοικος του Ανόι Ντο Τουνγκ Ντουόνγκ περιδιαβαίνοντας το κέντρο της πόλης.

Μια άλλη κάτοικος, η Βου Τι Χόα, είπε στο AFP ότι συμφωνεί με το μέτρο να διακοπεί η δημόσια ηλεκτροδότηση.

«Θα πρέπει να σβήσουμε τον μη απαραίτητο ηλεκτρικό εξοπλισμό, ειδικά τα φώτα. Αισθάνεσαι περισσότερο τη ζέστη αν υπάρχουν υπερβολικά πολλά φώτα αναμμένα. Χρειαζόμαστε την ενέργεια για τους ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά. Θα ήταν φρικτό αν είχαμε διακοπές ρεύματος», προσθέτει.

Η δημόσια εταιρεία ηλεκτροδότησης του Ανόι, η HAPULICO, μείωσε το φωτισμό στους δρόμους ανταποκρινόμενη έτσι στις εκκλήσεις της EVN για οικονομία στην ενέργεια.

Faced with record-breaking heat, #Vietnam's capital #Hanoi has turned off some street lights to save electricity as demand for air conditioning soars. pic.twitter.com/7bAJo9rzvF