Beyoncé και Jay-Z αντέδρασαν για πρώτη φορά σε κατηγορίες που τους συνδέουν με την υπόθεση του Diddy

Η Beyoncé και ο Jay-Z είναι τα πρόσωπα που συνδέονται με τον Diddy, περισσότερο από κάθε άλλο καλλιτέχνη.

Σε συνέχεια του μαζικού cancel που ετοιμάζει το TikTok εις βάρος τους, με την κατηγορία ότι είναι συνένοχοι του ράπερ στα νοσηρά και ποινικά κολάσιμα αδικήματα που τον βαραίνουν, η τραγουδίστρια Jaguar Wright έριξε «λάδι» στη φωτιά, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο talk show του Piers Morgan.

Η Wright συζητούσε με τον παρουσιαστή για τα εγκλήματα -κυρίως σεξουαλικών επιθέσεων, ασέλγειας και sex trafficking- που καταλογίζουν στον Diddy, όταν αναφέρθηκε στο Jay-Z,για τον οποίο κάποτε δούλευε ως δεύτερη φωνή, ως «τέρας» και στη σχέση του με τη Beyoncé ως «κακό ζευγάρι». Ισχυρίστηκε ότι ο Jay-Z είχε διασυνδέσεις με τον Diddy και είναι «το ίδιο τέρας με εκείνον».

Ο Morgan έκανε γνωστό αργότερα, ότι οι δύο τραγουδιστές αντέδρασαν, ζητώντας από τους δικηγόρους τους, να αναλάβουν την υπεράσπισή τους, όσον αφορά τις κατηγορίες της 47χρονης, που άφησε να εννοηθεί ότι ο Jay-Z και η Beyoncé είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Jaguar Wright tells Piers Morgan that Jay-Z is just as much of a ‘monster’ as Diddy



Η Morgan ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας: «Οι δικηγόροι τους επικοινώνησαν μαζί μας για να μας πουν ότι αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν εντελώς ψευδείς και δεν έχουν καμία βάση. Και ως εκ τούτου συμμορφωθήκαμε με το νομικό αίτημα να τους κόψουμε από την αρχική συνέντευξη. Η επεξεργασία συνεντεύξεων δεν είναι κάτι που κάνουμε ελαφρά τη καρδία σε μια εκπομπή που ονομάζεται Uncensored. Αλλά υπάρχουν και για εμάς νομικά όρια. Και ζητάμε συγγνώμη από τον Jay-Z και την Beyoncé».

Όσο για την επιλογή της Wright να είναι καλεσμένη του στην εκπομπή, ο παρουσιαστής εξήγησε ότι: «Κάνει ισχυρισμούς για αυτόν (Diddy) εδώ και χρόνια. Αυτοί οι ισχυρισμοί λαμβάνουν μεγάλη προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε πολλές πλατφόρμες για πολλά χρόνια. Και αυτό είναι το θέμα με τις πλατφόρμες. Η πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου είναι ότι σχεδόν όλοι έχουν μια πλατφόρμα, αρκεί να έχουν κάτι να πουν που οι άλλοι θέλουν να ακούσουν. Γι' αυτό την καλέσαμε να μας δώσει συνέντευξη. Οι άνθρωποι που προβάλλουν αυτούς τους ισχυρισμούς, έχουν κοινό με ή χωρίς εκπομπές όπως η δική μου».

Τους θεωρούν μέχρι και συνενόχους του Diddy στα social media

Κι ενώ τα καταγγελλόμενα για τη νοσηρή δράση του Diddy αυξάνονται, όπως και ο αριθμός των εναγόντων στις δίκες που αναμένεται να ακολουθήσουν, πολλοί από όσους ακούν το όνομα της Beyonce και του Jay-Z, να συνδέεται με τις βαριές κατηγορίες εις βάρος του ράπερ, δεν εκπλήσσονται.

Η Beyonce και ο σύζυγός της, φωτογραφίζονται επώνυμα, αλλά και ανώνυμα στο Διαδίκτυο, ως τα εκτελεστικά όργανα του Diddy, ή τα πρόσωπα που χειραγωγούσαν τον ράπερ, σε όλα τα βασανιστήρια που υπέμειναν περισσότεροι από 120 άνθρωποι, εξαιτίας του.

Στη λίστα των κατηγοριών, εντάσσεται, μεταξύ άλλων, ο βιασμός ανηλίκων, αλλά και το sex trafficking. Ειδικά το TikTok, κατακλύζεται από βίντεο νέων ανθρώπων, που σχολιάζουν τις εξελίξεις και αναπαράγουν τη θεωρία ότι υπεύθυνοι για όλα όσα συνέβαιναν στα freak off πάρτι είναι οι τρεις τους, δηλαδή ο Diddy, η Beyonce και ο Jay-Z.

Οι τρεις δολοφονίες που τους καταλογίζουν

Πολλοί συνδέουν τους θανάτους της τραγουδίστριας Left Eye (Λίζα Λόπενς), της Αλία (Aaliyah), αλλά και του Μάικλ Τζάκσον με τις υποτιθέμενες αιρετικές δράσεις της Beyonce και του Jay-Z, επικαλούμενοι τις ημερομηνίες που πέθαναν, την 25η, Μαΐου, Αυγούστου και Ιουνίου αντίστοιχα, σε διαφορετικά έτη.

Τα βίντεο γίνονται viral σχεδόν αμέσως στην πλατφόρμα. Ένα από αυτά, συγκέντρωσε 7,8 εκατομμύρια προβολές, μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Σχεδόν όλα, αν όχι τα περισσότερα από τα βίντεο, περιλαμβάνουν ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το «She Knows» του J. Cole, με κυκλωμένα τα ονόματα Shawn (το πραγματικό όνομα του Jay-Z) και Knowles, (το επίθετο της Beyonce). Άλλοι ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να αναφέρεται στο «Sean» για τον Sean Combs, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Diddy.

Τα κλιπ περιλαμβάνουν εικόνες των Aaliyah, Μάικλ Τζάκσον και Left Eye. Οι εικασίες πυροδοτήθηκαν από το γεγονός ότι το τραγούδι αφαιρέθηκε από το YouTube, «λόγω νομικών ζητημάτων». Για εκείνους που θέλουν την Beyonce και τον Jay-Z να κρύβονται πίσω από τις παραπάνω απώλειες, ο λόγος είναι ότι επρόκειτο για μεγάλα ανερχόμενα αστέρια που θα απειλούσαν τη φήμη και την επιτυχία τους. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, που υιοθετεί μεγάλη μερίδα κόσμου, η υποτιθέμενη συνεργασία τους είχε στόχο την προσωπική τους επιτυχία και κυριαρχία στη μουσική βιομηχανία. «Αν δεν είχε βγει η Aliyah από τη μέση, η Beyonce θα ήταν ακόμη το Νο2» γράφουν, μεταξύ άλλων. Η Aaliyah σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στις Μπαχάμες μαζί με άλλους οκτώ επιβαίνοντες και οι συνωμοσιολόγοι στοχοποιούν την Beyonce, ως ηθικό αυτουργό.

«Ευχαριστώ Beyonce»

Την ίδια ώρα, γίνονται trend, τα αποσπάσματα από διάφορες ομιλίες τραγουδιστών, οι οποίοι μόλις έχουν παραλάβει κάποιο μουσικό βραβείο ή μιλούν για τα επιτεύγματά τους. Στις συγκεκριμένες ομιλίες, σταρ όπως η Αντέλ, η Lizzo και η Κέιτι Πέρι, θέλουν να τονίσουν ότι «ευχαριστούν την Beyonce» για την προσφορά της στο τραγούδι και στην έμπνευσή τους. Πλήθος κόσμου στο TikTok βρίσκει το παραπάνω, απόδειξη της κυριαρχίας της Beyonce στη μουσική βιομηχανία, που για εκείνους «επιβάλλει» να την ευχαριστούν και να την αποθεώνουν, αλλιώς θα τους εκδικηθεί με την ισχύ της. Με χιουμοριστική διάθεση, πολλοί ανεβάζουν βίντεο στο προφίλ τους, παριστάνοντας ότι ξεχνούν δήθεν να ευχαριστήσουν την Beyonce για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά τους και παθαίνουν κάτι «κακό», όπως ένα απροσδόκητο χτύπημα που δήθεν τους αφήνει αναίσθητους.

Η «εξαφάνιση» της Ριάνα

Σε μια από τις δεκάδες ιστορίες που αναπαράγονται στο TikTok, αναφέρεται και η εξαφάνιση της Ριάνα από τη μουσική σκηνή. Πολλοί πήραν τα λόγια του Jay-Z από το παρελθόν, που είχε αναφέρει, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ότι είχε ανακαλύψει τη Ριάνα μικρή, την πήρε από την πατρίδα της και την «κλείδωσε σε ένα δωμάτιο, μέχρι να την πείσει να βγάλει μερικά τραγούδια». Η Ριάνα, λέγεται από τον κόσμο που ενισχύει τις θεωρίες συνομωσίας, ότι δέχτηκε να κάνει καριέρα πλάι στον ήδη διάσημο τότε Jay-Z, αλλά όταν ολοκληρώθηκε η συμφωνία τους, εξαφανίστηκε, για να σταματήσει να υφίσταται τα υποτιθέμενα βασανιστήρια, τα οποία εικάζεται ότι επιβάλλουν οι Beyonce και ο σύζυγός της στους ανερχόμενους μεγάλους σταρ. Στο ίδιο πλαίσιο, αποδίδεται και η «εξαφάνιση» άλλων σταρ όπως η Κέσα, που παρά τη μεγάλη της επιτυχία, απομακρύνθηκε απότομα από το προσκήνιο. Η Κέσα έκανε τώρα την επανεμφάνισή της, «απειλώντας» με έμμεσο τρόπο, ότι θα πει πολλά που αφορούν τον Diddy και τη μακρά λίστα του με τους καλεσμένους και τους εμπλεκόμενους στα περιβόητα πάρτι του.

Έχασαν εκατομμύρια followers;

Αν και μη αποδεδειγμένες εικασίες, οι παραπάνω θεωρίες συνωμοσίας στάθηκαν ικανές για να συσσωματώσουν μια μεγάλη κοινότητα που ετοιμάζει να τους κάνει cancel, να τους εκθρονίσει, δηλαδή, από την ήδη κυρίαρχη θέση τους στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Μέσα σε λίγο καιρό, η ποπ σταρ, λέγεται ότι έχασε πολλά εκατομμύρια ακολούθων στο Instagram, με τον αριθμό όσων της κάνουν unfollow, να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Το ίδιο και ο λογαριασμός του συζύγου της, που δεν έχει ούτε 1 εκατομμύριο ακολούθους.

Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί έχουν αποδειχθεί ψευδείς, σύμφωνα με το Social Blade, έναν ιστότοπο που παρακολουθεί τις αναλύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το Social Blade αναφέρει, πως ο αριθμός των ακολούθων της Beyonce μειώνεται σταδιακά από τον Μάρτιο του 2024 και όχι εν μια νυκτί. Για τον τραγουδιστή Jay-Z αναφέρουν, ότι ποτέ δεν ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο, αφού δεν είναι σχεδόν καθόλου ενεργός στο Instagram. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται αυτή η θεωρία συνωμοσίας για την άμεση εμπλοκή τους στην υπόθεση Diddy, να τους στερήσει το κοινό τους και να τους κοστίσει τη φήμη τους, όσο διάφορες εκστρατείες μέσω TikTok, οργανώνονται εναντίον τους.

Μέχρι ώρας, κανένας από τους δύο δεν έχει τοποθετηθεί, παρά τη μεγάλη απήχηση που έχουν τα βίντεο με όσα τους καταλογίζονται από τα βίντεο στο TikTok.