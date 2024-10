Diddy: «Ο γιος μου δεν είναι το τέρας που παρουσιάζουν, έκανε λάθη όπως όλοι μας», λέει η μητέρα του

Η μητέρα του Diddy πήρε θέση, για πρώτη φορά, σχετικά με τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γιος της.

Ο Diddy, κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για βιασμούς, ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων και εμπορεία ανθρώπων, με τα φερόμενα ως θύματα, να αυξάνονται όλο και περισσότερο.

Η Τζανίς Κομπς έκανε δηλώσεις μέσω δικηγόρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον 54χρονο ράπερ, ισχυριζόμενη ότι όλα όσα έχουν προκύψει εναντίον του, δεν είναι αλήθεια αλλά μια «αφήγηση που δημιουργήθηκε από ψέματα».

Η Κομπς ανέφερε: «Απευθύνομαι σήμερα σε εσάς ως μητέρα που είναι συντετριμμένη και βαθιά θλιμμένη από τους ισχυρισμούς εναντίον του γιου μου, Σον Κομπς. Είναι σπαρακτικό να βλέπω τον γιο μου να κρίνεται όχι για την αλήθεια, αλλά για μια αφήγηση που δημιουργήθηκε από ψέματα. Το να γίνομαι μάρτυρας αυτού που μοιάζει με δημόσιο λιντσάρισμα του γιου μου, πριν να έχει την ευκαιρία να αποδείξει την αθωότητά του, είναι ένας πόνος πολύ αβάσταχτος για να τον εκφράσω με λόγια».

Όσο για το βίντεο που δημοσιεύτηκε πριν μήνες και δείχνει τον Diddy να ξυλοκοπά την πρώην σύντροφό του, Κάσι, η μητέρα του σχολίασε: «Μερικές φορές, η αλήθεια και το ψέμα είναι τόσο στενά συνδεδεμένα που γίνεται τρομακτικό να παραδεχτείς ένα μέρος της ιστορίας, ειδικά όταν αυτή η αλήθεια είναι έξω από τον κανόνα ή είναι πολύ περίπλοκη για να γίνει πιστευτή».

