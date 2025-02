Βερολίνο: Επίθεση με μαχαίρι κοντά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος - Τουλάχιστον ένας τραυματίας

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στο Βερολίνο και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά στο μνημείο του Ολοκαυτώματος.

Το μαχαίρωμα σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, μεταξύ της πρεσβείας των ΗΠΑ και του μνημείου του Ολοκαυτώματος στο κέντρο του Βερολίνου, ενώ ο δράστης έχει διαφύγει και καταζητείται.

Η αστυνομία του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι ο σοβαρά τραυματισμένος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης έχουν κατακλύσει το σημείο, καθώς αρκετοί μάρτυρες του μαχαιρώματος νοσηλεύονται για σοκ.

Σύμφωνα με την Tagesspiegel, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και διεξάγει έρευνα.

