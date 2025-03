Βέλγιο: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από κατάρρευση γέφυρας

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν μια γέφυρα αυτοκινητόδρομου κατέρρευσε κοντά στην πόλη Λα Λουβιέρ, στο νότιο Βέλγιο.

Ο δήμαρχος Jacques Gobert δήλωσε στο Reuters ότι ένας εργάτης, ο οποίος βρισκόταν στη χαλύβδινη γέφυρα τη στιγμή που αυτή κατέρρευσε, σκοτώθηκε, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν. Το ογκώδες κομμάτι κατέρρευσε πάνω σε μια φορτηγίδα που ήταν αγκυροβολημένη από κάτω, για να συλλέξει τα μπάζα από τη γέφυρα.

Η γέφυρα ήταν κλειστή για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης και αποτελούσε μέρος μιας διάβασης με δύο γέφυρες στον αυτοκινητόδρομο Ε42 πάνω από το κανάλι «Canal du Centre». Κατεδαφιζόταν με σκοπό να ανακατασκευαστεί μέσα στο επόμενο έτος.

