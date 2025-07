Βασιλική Όπερα Λονδίνου: Μέλος του θιάσου άνοιξε την παλαιστινιακή σημαία επάνω στη σκηνή

Ένα μέλος του θιάσου στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου (Royal Opera House) άνοιξε μια παλαιστινιακή σημαία πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια του τελικού χειροκροτήματος το βράδυ του Σαββάτου.

Βίντεο δείχνει μια σύντομη συμπλοκή, καθώς ένας υπεύθυνος του θεάτρου προσπαθεί ανεπιτυχώς να σταματήσει τη διαμαρτυρία, με τον καλλιτέχνη να αρνείται να αφήσει τη μεγάλη σημαία. Το περιστατικό συνέβη την τελευταία βραδιά της όπερας Il trovatore, του Τζουζέπε Βέρντι.

Η Διεύθυνση της Βασιλικής Όπερας και Μπαλέτου χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία «απολύτως ακατάλληλη για το τέλος της παράστασης».

A performer at the Royal Opera House unfurls a Palestinian flag during the curtain call of Saturday's performance of Il trovatore in Covent Garden, London



Oliver Mears, Director of Opera at the Royal Opera House, tries to grab the flag from the performer



He fails epically