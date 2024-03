Βαλτιμόρη: Η κυκλοφορία στη γέφυρα είχε διακοπεί – Μόνο οι 8 εργάτες βρίσκονταν πάνω

Η κυκλοφορία στη γέφυρα της Βαλτιμόρης είχε διακοπεί λίγο πριν το πλοίο Dali προσκρούσει στον πυλώνα στήριξης και καταρρεύσει ολόκληρη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις αρχές της Βαλτιμόρης, κανένα όχημα δεν βρισκόταν επί της γέφυρας Francis Scott Key την ώρα που προσέκρουσε στον πυλώνα της το πλοίο Dali και αυτή καταρρεύσει μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Οι μόνοι άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης ήταν οι οκτώ εργάτες που επιδιόρθωναν το οδόστρωμα. Η πρόσκρουση του πλοίου Dali στον πυλώνα, άλλωστε, έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Όπως έγινε γνωστό, το πλοίο πρόλαβε να εκπέμψει «mayday», με αποτέλεσμα οι αρχές, με ηρωικές προσπάθειες, να κατορθώσουν να διακόψουν εγκαίρως την κυκλοφορία.

Το συνεργείο αποτελούνταν από οκτώ άτομα, εκ των οποίων μόνο δύο διασώθηκαν. Οι υπόλοιποι έξι θεωρούνται νεκροί, αν και τα σώματά τους δεν έχουν εντοπιστεί. Όπως αναφέρει το ABC News, οι εικόνες από τα υποβρύχια drones που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές δείχνουν πως κάτω από την επιφάνεια, τα συντρίμμια της γέφυρας σχηματίζουν μία άμορφη μάζα σιδερικών. Αυτό δεν επιτρέπει στους δύτες να συνεχίσουν την επιχείρηση έρευνας, καθώς οι συνθήκες δεν είναι ασφαλείς.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι οκτώ εργάτες βρέθηκαν στα παγωμένα νερά του ποταμού της Βαλτιμόρης, αμέσως μετά την πρόσκρουση. Από τους δύο που διασώθηκαν, ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ο άλλος αρνήθηκε. «Πέταξε τα βρεγμένα του ρούχα κι έφυγε, λέγοντας πως θέλει να δει την οικογένειά του», είπε ένας διασώστης.

Η γέφυρα Francis Scott Key αποτελούσε είσοδο στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, το πιο πολυσύχναστο στις ΗΠΑ για εξαγωγές αυτοκινήτων και ένατο πιο πολυσύχναστο συνολικά. Ήταν μήκους 2,57 χιλιομέτρων και εξυπηρετούσε καθημερινά περί οτυς 35.000 ανθρώπους. Η ακριβής αιτία της πρόσκρουσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, αλλά το πλοίο έδειξε να παθαίνει μπλακ άουτ και εξέπεμψε σήμα κινδύνου πριν συγκρουστεί στη γέφυρα. Ο Κλέι Ντάιμοντ, εκτελεστικός διευθυντής και γενικός σύμβουλος της Ένωσης Αμερικανών Πιλότων, δήλωσε ότι ο πιλότος του πλοίου που προσέκρουσε στη γέφυρα της Βαλτιμόρης το πρωί της Τρίτης, έκανε «ό,τι μπορούσε να πράξει» για να επιβραδύνει το πλοίο και να το εμποδίσει να παρασυρθεί προς τη γέφυρα.

Ένα βίντεο δείχνει το πλοίο Dali να στρίβει λίγα λεπτά πριν προσκρούσει στον πυλώνα της γέφυρας. Το Dali στο βίντεο - ντοκουμέντο διάρκειας 6:48'' από τη Βαλτιμόρη φαίνεται λίγο αφότου έχει αποπλεύσει από το λιμάνι, να στρίβει, ενώ επιταχύνει δυναμικά και ανεξήγητα, λίγο πριν φτάσει στη γέφυρα. Παράλληλα, φαίνονται τα φώτα του να «τρεμοπαίζουν», ενώ καθώς πλέει με ταχύτητα 8,8 κόμβων, φαίνεται να στρίβει και τελικά να καταλήγει πάνω στον πυλώνα της γέφυρας, προκαλώντας την κατάρρευσή της. Όπως συνηθίζεται στη ναυτική γλώσσα, 3-4 λεπτά πριν χτυπήσει τη γέφυρα φαίνεται να «ανοίγει φουλ πετρέλαια», ενώ ο ουρανός φαίνεται να έχει γεμίσει από τον καπνό των φουγάρων του, που προκλήθηκε από την επιτάχυνση.

Το πλοίο Dali απέπλευσε από το λιμάνι της Βαλτιμόρης στις ΗΠΑ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Στο βίντεο φαίνεται να βγαίνει από το λιμάνι, καθώς επιταχύνει και στρίβει ανεξήγητα, λίγο πριν περάσει τη γέφυρα.

